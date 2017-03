Kottenleite ab Mai Baustelle Auf der 1,2 Kilometer langen Strecke werden Kanal und Straße gebaut. Und ein Wasserproblem wird beseitigt. Bis 2019.

Kein schöner Anblick und noch dazu ein Gefahrenpunkt. So wie hier sieht es an vielen Stellen auf der Oberen Johannisbergstraße/Kottenleite aus. Das soll bis 2019 in Ordnung gebracht werden. © Arvid Müller

Sie soll nun bald vorbei sein, die Gefahr, dass mitten auf der Kottenleite plötzlich eine Quelle sprudelt. Dass Sturzwasser die Straße weiter zerstört und in die Keller eindringt. Denn voraussichtlich Ende Mai startet der Bau auf Oberer Johannisbergstraße und Kottenleite zwischen Meißner Straße und Ringstraße. Die Fördermittel aus der Hochwasserschadensbeseitigung machen es möglich. 3,1 Millionen Euro gibt es von Bund und Land für die Instandsetzung. Hatten doch Hochwasser und Regenfluten 2013 auch in diesem Bereich im Westen der Stadt ihre Spuren hinterlassen, mit Rissen und Löchern in der Fahrbahndecke, mit Unterspülungen und immer mehr Asphaltabrissen am Straßenrand.

Gebaut wird zwei Jahre, bis 2019, sagt OB Bert Wendsche. Das bedeutet eine Gesamtsperrung, lasse sich aber durch den Umfang – fast alle Medien sind betroffen – nicht vermeiden. Immerhin ist die Kottenleite einer der wichtigsten Wege ins Oberland, wird als Umleitungsstrecke für die Moritzburger Straße benötigt. Doch gebaut werden muss. So ist die Stadt froh, dass vorzeitig begonnen werden kann. Auch gibt es keinen Grund für Befürchtungen, dass gleichzeitig der Spitzgrund in Coswig – eine weitere Zufahrt ins Oberland – wieder für Bauarbeiten gesperrt werden muss. Der Plan sieht die Vollsperrung vom 1. bis 28. April vor, heißt es aus Coswig.

Diese Woche hat der Stadtrat Radebeul entschieden, den Auftrag für den Großteil der Kottenleite-Arbeiten – Straßenbau, Regenwasserkanal und Tiefbau – an die Coswiger Firma Heinrich Lauber GmbH & Co. KG zu vergeben, für eine Angebotssumme von rund 2,2 Millionen Euro. Gibt es keine Beanstandungen, geht der Auftrag demnächst raus. Dabei machte mal nicht der Mindestbieter das Rennen. Auch nicht der Zweitgünstigste. Es fehlte an den nötigen Eignungsnachweisen, heißt es von der Stadt. Und die sind bei der Kottenleite sehr wichtig, handelt es sich doch um ein besonders schwieriges Bauvorhaben, wie Bürgermeister Winfried Lehmann sagt. Vor allen wegen des Baugrundes.

Auf der Baustrecke treffen Lausitzer Granit und sandiges Elbtalgeschiebe wie Lehm, Sande und Kiese aufeinander. An der Abbruchkante tritt das Wasser aus der Straße. Damit das sich nicht mehr wild seinen Weg bahnt, muss unter Abwasser- und Regenwasserkanal eine Drainage verlegt werden. Die dann alles kontrolliert nach unten in das Regenrückhaltebecken befördert, das gesondert entstehen und Mitte 2018 fertig sein soll.

Bei der Oberen Johannisbergstraße/Kottenleite baut die Stadt wieder gemeinsam mit der WSR, dazu kommen die Stadtwerke Elbtal sowie die Enso, unter anderem wegen der instandzusetzenden Elektrokabel. Auf Nachfrage der SZ bestätigt der Projektleiter der Beteiligungsgesellschaft wesentliche Eckpunkte des Vorhabens, wie sie von den Stadträten 2015 beschlossen worden sind: Die Fahrbahnbreite zwischen sechs und 6,50 Metern sowie einen durchgehenden Fußweg, 1,25 bis 2,50 Meter breit. Er führt bergauf links entlang, an der Einmündung der Straße An den Brunnen mit einem Überweg über die Straße und rechts weiter – dafür wird der vorhandene Fußweg erneuert.

Das bedeutet künftig nicht nur bessere Bedingungen für die Anwohner, sondern auch für Spaziergänger und Wanderer, die in diesem Abschnitt oft unterwegs sind. Sie alle dürften sich außerdem darüber freuen, dass auf der Ostseite der unteren Kottenleite zweimal fünf Parkbuchten entstehen. Im Anschluss daran begrenzt ein Hochbord die Straße, da lassen sich Fahrzeuge nur schwer abstellen. So hofft die Stadt, das ungeordnete Parken – vor allem bei Veranstaltungen – zu unterbinden. Spezielle Anwohnerparkplätze gibt es nicht.

An Verbesserungen ist nicht zuletzt für die Radfahrer gedacht. Bergauf wird ein Radschutzstreifen angelegt.

Der Startschuss fällt mit dem Kanalbau von Kottenleite 1 bis 11 sowie An den Brunnen. Im zweiten Bauabschnitt im nächsten Frühjahr verlegt die Firma den Kanal von der Mittleren Bergstraße bis zur Meißner Straße und am Bergeinschnitt. Die versetzten Bauflächen bieten Schlupflöcher, durch die die Anwohner zum Be- und Entladen an ihre Grundstücke heranfahren können.

Geklärt ist auch, dass beispielsweise die Winzer von Wackerbarth zu ihren Flächen kommen und der Pflegedienst zu seinen Patienten. Nicht zuletzt sei man ständig mit den Anliegern im Gespräch, so der Projektleiter.

