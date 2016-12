Kostümierter Silvesterlauf in Kollm Zur 50. Auflage werden wieder viele Teilnehmer erwartet. Über die Jahrzehnte hat sich einiges verändert, anderes nicht.

Kostümierte Läufer sind seit dem ersten Kollmer Silvesterlauf 1956 immer mit dabei. Wobei die originellsten und schönsten stets prämiert werden.Foto: Bernhard Donke

Zum Silvestertag, wenn Heinz Kujau in Kollm den Start zum Silvesterlauf freigibt, jährt sich dieser zum 50. Mal. Den ersten gabe es 1966 auf Initiative des jungen Kollmer Sportstudenten Gerd Scholz. Damit könnte dieser Lauf in der kleinen Gemeinde am Fuße der Hohen Dubrau mit zu den ältesten im Landkreis, gar im Freistaat, gehören. Der Student rief damals die Jugend des Ortes auf, sich nach den Weihnachtsfeiertagen sportlich zu betätigen. Die Dorfjugend kam recht zahlreich an den Start. Jeder sollte dabei in einem Kostüm laufen. Das ist bis heute so. Und wie damals werden die originellsten Kostüme prämiert.

Schon 1967 übernahm die im selben Jahr gegründete Sportgemeinschaft Kollm die Organisation. Der damalige 39-jährige Vorsitzende Heinz Kujau gab auch den Start zum zweiten Lauf frei und schickt die Teilnehmer seitdem jedes Jahr auf die Strecke. Auch dieses Mal, mit 89 Jahren. In den Jahren gewann der Silvesterlauf unter den lauffreudigen Bürgern und Sportlern des Kreises an Popularität. So nahmen 1986 immerhin 227 Läufer teil, die sich auf die damals sechs Kilometer lange Strecke begaben. Eine, die damals von der Bäckerei am Dorfrand bis zur ehemaligen Kohlengrube führte. Als 1993 die Freunde des Heimat- und Touristikvereins Kollm die Organisation übernahmen, änderten sie die Strecke. Sie führte nun über einen durch den Ort verlaufenden ein Kilometer langen Rundkurs. Wobei die Heimatfreunde eine für Frauen mit zwei Runden und eine für Männer mit fünf Runden einführten. Heute gehen im Schnitt noch 100 bis 140 Teilnehmer an den Start. Ob Sonnenschein, Regen, Schneefall oder Frost wie 1996 mit über minus zehn Grad – nie fiel ein Lauf bisher aus.

Hilfe finden die Heimatfreunde bei vielen Sponsoren, die den Lauf materiell und finanziell unterstützen. Darüber hinaus stellt die Gemeindeverwaltung Quitzdorf am See die Räume der Verwaltung in der ehemaligen Schule für das Organisationsbüro und Umkleidemöglichkeiten sowie die Energie für die technischen Anlagen zur Verfügung. Bezeichnend ist auch, das am Bau des Siegerpodestes mit Kai, Helmut und Nick Fünfstück drei Generationen der Familie bei der Organisation mitmachen. Helmut war bereits 1966/67 als Sportler der Sportgemeinschaft Kollm dabei, sein Sohn Kai beim Heimat- und Touristikverein genauso wie inzwischen dessen Sohn und Helmuts Enkel Nick.

Bei der 50. Auflage erwarten die Heimatfreunde wieder viele Läufer von Klein bis Groß. Dieses Mal wird eine Fotoausstellung organisiert und aufgebaut, auf der 50 Jahre Kollmer Silvesterlauf dokumentiert und bildlich dargestellt sind. Auch für einen kleinen Imbiss mit wärmenden Getränken wie Glühwein und Tee ist dann gesorgt. Der Start erfolgt 10 Uhr vor dem Gebäude der Gemeindeverwaltung Quitzdorf am See auf dem Dorfplatz. Zuvor sollten sich aber alle Teilnehmer in die Läuferlisten eintragen lassen.

Für die Zukunft sieht der Präsident des Heimat- und Touristikvereins Kollm, Gerd Elsner, den Kollmer Silvesterlauf abgesichert. „Wenn weiterhin alle an einem Strang ziehen und uns dabei die Sponsoren in Zukunft so gut unterstützen, dann sehe ich den Silvesterlauf auch für weitere Jahrzehnte gesichert“, sagt er. Und der Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit, Torsten Sinkwitz, ergänzt: „Natürlich müssen sich die jungen Leute mit beteiligen, damit der Lauf am Leben erhalten werden kann.“

