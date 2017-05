Kostete Vaters Leichtsinn den Sohn das Leben? Vor dem Landgericht Görlitz muss die polnische Familie den Brand in der Rauschwalder Straße noch einmal durchleben.

Nach der verheerenden Explosion auf der Rauschwalder Straße am 3. Januar 2016 waren viele Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Mehrere Mitglieder einer polnischen Familie wurden schwer verletzt, ein dreijähriger Sohn starb später an den Folgen seiner schweren Verbrennungen. © dpa

Das Leid, das dieser polnischer Familienvater über sich und seine Familie gebracht haben soll, ist unvorstellbar. Sein dreijähriger Sohn ist tot, seine Ehefrau ist entstellt und irreparabel verletzt, das einst schöne Gesicht seiner achtjährigen Tochter von Brandnarben übersät, auch sein eigenes Leben hing am seidenen Faden. Seit gestern muss sich der 43-jährige Tomasz S. vor dem Landgericht Görlitz verantworten, weil er am 3. Januar 2016 im Wohnhaus Rauschwalder Straße 16 in Görlitz fahrlässig eine Explosion herbeigeführt haben soll, die zu einem Brand führte.

Als er und Familienmitglieder, die als Zeugen vor Gericht aussagen sollten, den Gerichtssaal betraten, begann ein Blitzlichtgewitter der anwesenden Fotoreporter. Tomasz S., ein kräftiger Mann, der einen Großteil seines Gesichts hinter einem mächtigen Rauschebart versteckt, wirkte relativ gefasst. Seine Frau versteckte sich nicht, die achtjährige Tochter hielt einen kleinen „Sorgenfresser“ eng an sich gedrückt, der zwölfjährige Sohn schaute wegen des Auflaufs völlig verunsichert. Verteidiger Alexander Enz hatte sie, so gut es geht, auf diesen Tag vorbereitet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Tomasz S. vor, die verhängnisvolle Explosion auf unglaublich leichtsinnige Weise verursacht zu haben. Das Haus hatte die Familie im Herbst 2015 gekauft, für 35 000 Euro und lebte zumindest teilweise dort. Geheizt wurde mit einem Kachelofen. Tomasz S. soll das Feuer in diesem Ofen mit einem selbst gebastelten Propangasbrenner entzündet haben. An einer Propangasflasche sei ein Gummischlauch angeschlossen gewesen, vorn dran ein Kupferrohr, an dessen Spitze das Feuer entzündet worden sei. Mit diesem einfachen Brenner habe Tomasz S. versucht, das Holz im Ofen zum Brennen zu bringen. Am 3. Januar, so wirft es die Anklage dem Polen vor, soll es infolgedessen zu einer Gasverpuffung gekommen sein, unmittelbar danach zu einem verheerenden Brand, der den als Wohn- und Schlafzimmer genutzten Raum völlig ausbrannte, das Leben des dreijährigen Sohnes kostete, Ehefrau, Tochter und den Angeklagten selbst schwer verbrannte und weitere Hausbewohner verletzte. Dem Angeklagten werden deshalb fahrlässige Tötung, fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, fahrlässige Brandstiftung sowie fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt.

Explosionsursache noch unklar

Einen so unüberlegten, leichtsinnigen Eindruck hinterlässt Tomasz S. vor Gericht nicht. Er erklärt, dass er von der Ausbildung her „Magisteringenieur für Elektronik“ sei, außerdem auch Meister für Elektro- und Gasinstallation. Schon während seiner Studienzeiten habe er eine erste Firma gehabt, nach dem Studium mit einem Kumpel eine Firma für Wärmepumpen gegründet, die auch recht erfolgreich hinterlief. Von der ersten Million (in Zloty) habe er ein kleines Hotel in Krakow gekauft. Als seine Familie gegründet war, wollte er seinen inzwischen vier Kindern ermöglichen, eine fremde Sprache vor Ort zu lernen. London klappte nicht. Die Familie habe dann Görlitz besucht und sich in die Stadt verliebt, erzählt Tomasz S. Das Mehrfamilienhaus Rauschwalder Straße 16 wurde gekauft. Dach neu, alles andere auf dem Stand von vor 50 Jahren. Trinkwasser lief, der Gasanschluss war abgedreht. Strom gab es nicht.

Die Familie zog trotzdem ein, renovierte ein paar Räume in der ersten Etage, behalf sich wegen des Stroms mit einem Generator. Als einzige Heizung stand ein Kachelofen im Parterre zur Verfügung, „ansonsten hatten wir genügend Decken dabei“, sagte die Ehefrau später.

Wie es zu dem Brand tatsächlich gekommen ist, wurde aus den Aussagen der Familie gestern nicht deutlich. Der Angeklagte, der während seiner Aussage und der seiner Familienangehörigen immer wieder in Tränen ausbrach, gab an, sich nach den schockierenden Ereignissen nicht mehr an das Anfeuern an diesem Tag erinnern zu können. Er habe ab und zu einen Brenner, den er für die Serviceleistungen bei Wärmepumpen benötigte, zum Anzünden genutzt, aber nicht immer, und zuletzt immer seltener. Da habe er in Speiseöl getränktes Paper genutzt, um kleine Holzscheite zu entzünden. Seine Frau und die Tochter erklärten, dass er, wenn sie es gesehen haben, die Holzscheite mit Papier angezündet habe. Nur der Sohn sagt, dass Vati Gas zum Anzünden benutzt habe. Dem Anklagevorwurf – Explosion beim Anzünden – entgegen steht aber die Uhrzeit. Die Explosion erfolgte 15 Uhr. Da war der Ofen nach Aussage aller Beteiligten schon lange angezündet. Im Zimmer war es trotz der eisigen Außentemperaturen warm. Andererseits ist nach den Aussagen der Familie und von Feuerwehrleuten auch klar, dass in dem Raum mindestens eine Propangasflasche war. Der Feuerwehrmann sagte, er habe auf der Wärmebildkamera auch erkannt, dass sie aufgedreht war. Außerdem, so erzählte es der Sohn, habe sich die Familie auf einem Camping-Gaskocher Essen bereitet, auch an diesem Tag.

Zuerst bemerkt hatte den Brand die Mutter. Sie – im achten Monat schwanger – hatte in dem Zimmer geschlafen. Als sie aufwachte, sah sie noch, wie eine Flamme am Gummischlauch der Gasflasche entlangzüngelte. Dann knallte es schon, erzählt sie. Ihr Mann, der am Ofen stand, sei durch die Tür geschleudert worden. Mit ihr geschlafen hatten ihre achtjährige Tochter und der dreijährige Sohn. Sie habe versucht, zur Tür zu kommen – zu heiß. Also zum Fenster. Der Knauf glühte, war schon geschmolzen. Also habe sie die Scheiben eingeschlagen, ihre Tochter hochgehoben und gesagt: „Spring!“ Das Mädchen sei gesprungen. Inzwischen sei ein großer Sohn draußen am Fenster gewesen. Ihm habe sie den kleinen Sohn, der hinter ihr gestanden hatte, heruntergelassen. Selbst konnte sie nicht springen, wegen des Babys im Bauch. Also habe sie den Bauch nach draußen gehalten, um ihn zu kühlen. Dann habe sie ihr Mann, der zur Tür hereingekommen sei, am Arm nach draußen gezerrt. Auf der Straße angekommen, mussten sie im Polizeiauto auf die Rettungskräfte warten. Sie bekam noch mit, wie ihr kleiner Sohn ohnmächtig wurde. Im Rettungswagen wurden dann alle drei – Vater, Mutter, Tochter – ins Koma gelegt. Als sie Tage später aufwachten, erfuhren sie, dass der kleine Sohn und Bruder acht Tage nach dem Unglück gestorben war. Selbst hatten sie mit schwersten Verletzungen zu kämpfen. Die Ehefrau hat Verbrennungen an 58 Prozent der Hautoberfläche, auch im Gesicht, erlitten, Finger mussten nach Entzündungen amputiert werden. Dem Familienvater ist äußerlich nichts mehr anzusehen, aber bei ihm waren 48 Prozent der Körperoberfläche verbrannt. Und die Tochter wird wohl ihr Leben lang bei jedem Blick in den Spiegel an diesen Tag erinnert werden.

Kleine Lichtblicke gibt es aber auch: Der ungeborene Sohn musste noch am 3. Januar 2016 zur Welt geholt werden. „Ihm geht es gut, er ist fröhlich und gesund – ein Wunder, auch für die Ärzte“, sagt die Mutter. Sie selbst, eine Künstlerin, fühle, wie es ihr nach und nach besser gehe. Sie versuche zu joggen und Rollschuh zu laufen. Die Familie, so wurde es am Rande der Verhandlung deutlich, hält berührend zusammen. Und das kleine Mädchen wirkt trotz allem selbstbewusst, auch wenn der kleine „Sorgenfresser“ noch viel Futter bekommen wird, auch über das Ende dieser Verhandlung hinaus. Sie wird am 30. Mai fortgesetzt.

