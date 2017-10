Kostenloses Volleyball-Camp Der MSV Bautzen 04 lädt Mädchen und Jungen zu einem sportlichen Wochenende ein.

© dpa

Volleyball. Abteilung Volleyball des MSV Bautzen 04 lädt alle sportlich interessierten Mädchen und Jungen am 21. und 22. Oktober zu einem zweitägigen Camp ein. „An diesem Wochenende werden die teilnehmenden Kinder viel Spaß beim gemeinsamen Sport mit anderen haben und tolle Übungen sowie spannende Spiele mit Volleybällen kennenlernen“, berichtet Jugendwart Steffen Rudolph. Die Teilnahme ist kostenlos, für Getränke und Verpflegung wird gesorgt. Zudem erhalten alle ein Camp-Shirt, welches sie mit nach Hause nehmen können.

Bei Interesse können die Eltern auch zuschauen „und später gemeinsam mit ihren Kindern entscheiden, ob diese regelmäßig Volleyball im Verein trainieren und spielen möchten“, so Rudolph. „Interessierte melden sich bitte schnellstmöglich bis spätestens 17. Oktober. Angesprochen sind auch die Kinder, die bereits in den Schulen durch den Landestrainer zur Teilnahme an unserem Volleyballcamp eingeladen wurden und sich noch nicht angemeldet haben.“

Anmeldung: SteffenRudolph@volleyball-bautzen.de

zur Startseite