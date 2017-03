Kostenloses Surfen zwischen Leipzig und Dresden Auch im Regionalexpress soll es noch in diesem Jahr WLAN geben. Zudem sorgt zusätzliches Geld vom Bund für mehr und bessere Züge.

Wenn die Regionaltochter der Deutschen Bahn im Frühjahr die Ausflugssaison startet, dann braucht sie zur Verkündigung vor der Presse jedes Jahr weniger Zeit. Grund: Das Staatsunternehmen verliert zunehmend Strecken an die Konkurrenz – auch 2016: Leipzig–Döbeln, Chemnitz–Elsterwerda und die Linien von Dresden nach Chemnitz und Zwickau. Folge: In Mitteldeutschland fiel der Marktanteil auf unter 50 Prozent, halbierte sich binnen vier Jahren die Mitarbeiterzahl auf 2 000.

Stephan Naue, Leiter des Marktgebiets, geht der Stoff aber nicht aus. Noch bedient DB Regio im Freistaat neben den S-Bahnen in den Großräumen Dresden und Leipzig auch die Regionallinie zwischen beiden Städten und vier Strecken der Erzgebirgsbahn, die 2018 mit Hybridantrieb und testweise führerlos unterwegs sein will. Und im schrumpfenden Bestand gibt es Erfreuliches: „Wir planen, bis zum Jahresende im Saxonia-Express von Dresden nach Leipzig ein stabiles WLAN anzubieten“, verrät Naue. Damit würde das kostenfreie Internet auch in Sachsens Schienennahverkehr Einzug halten. Im November hatte der Konzern erklärt, jener Kundenforderung nicht nur in ICEs, sondern auch im Nahverkehr nachzukommen. Die Lösung ist ein „Multi-Provider System“, das parallel die Mobilfunknetze von Telekom, Vodafone und Telefonica verwendet und so eine Mobilfunkausleuchtung von 87 Prozent garantiert.

Ab kommendem Montag rollen zwischen Meißen und Dresden im Berufsverkehr mehr S-Bahnen: von 5 bis 8.30 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr je vier. Zwischen Pirna und Dresdens Flughafen fahren alle Züge montags bis freitags durch. „Wir reagieren auf kontinuierlich steigende Fahrgastzahlen“, sagt Bahn-Manager Naue. 2016 hätten 13,4 Millionen Menschen die drei Dresdner Linien genutzt, gut 600 000 mehr als 2015. Dresdens S-Bahn genieße die bundesweit höchste Kundenzufriedenheit – auch weil sie zu 98 Prozent pünktlich sei.

Dass es zur Angebotsverdopplung reicht, liegt vor allem an den vom Bund zugesagten jährlich gut 50 Millionen Euro zusätzlich, mit denen Sachsen seinen öffentlichen Verkehr fördern kann. Noch sei das Geld nicht da, aber der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) rechne fest mit insgesamt 6,6 Millionen Euro für die nächsten zwei Jahre, sagt Sprecher Christian Schlemper – auch wenn das Gros durch höhere Trassenpreise aufgezehrt werde. Die Verdichtung, ein reiner 15-Minuten-Takt bleibt wegen kreuzender Gleise in Coswig Utopie, koste den VVO vier Millionen Euro. Weitere zwei Millionen würden in Videoüberwachung und Einbau von Klapptischen fließen.

Letzte Ausschreibung für Ostsachsen

DB Regio spüre die wachsende Investitionsbereitschaft der Verkehrsbesteller, sagt Stephan Naue, „auch wenn die Aufstockung der Bundesgelder kein Turbolader ist“. Mitunter reicht es, Gutes zu erhalten – wie den Zusatzzug sonn- und feiertags ab Dresden Hauptbahnhof in die Sächsische Schweiz. Oder den Wanderexpress „Bohemica“, der bis Ende Oktober an Wochenenden bis Litomerice (Leitmeritz) im Böhmischen fährt. Oder den Regionalexpress, mit dem man samstags von Leipzig direkt bis ins Elbsandsteingebirge kommt.

Mit solchen Referenzen hofft DB Regio in Sachsen nicht weiter an Boden zu verlieren. „Der Wettbewerb ist hier schon weiter als anderswo in Deutschland“, sagt Manager Naue. Derzeit läuft die vorerst letzte große Ausschreibung. Beim Ostsachsen-Netz geht es um zwölf Jahre Betrieb auf den Strecken Dresden–Görlitz, Dresden–Zittau, Liberec (Reichenberg)–Zittau–Varnsdorf (Warnsdorf). Und diese vier Millionen Zugkilometer will der einstige Platzhirsch nicht, wie zuletzt das Elektronetz Mittelsachsen, kampflos preisgeben.

