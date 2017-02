Kostenloses Parken in der Innenstadt Um dem innerstädtischen Handel und den Gastronomen zu helfen, kann man seit dieser Woche kostenfrei in Bad Schandau parken.

Ein Modellversuch erlaubt das kostenlose Parken in der Bad Schandauer Innenstadt. © Symbolfoto: Egbert Kamprath

Die Stadt will dem innerstädtischen Handel und den Gastronomen mit einer besonderen Maßnahme durch den Winter helfen. Seit dieser Woche kann auf den Parkplätzen an der Marktstraße, der Poststraße und dem Basteiplatz kostenlos geparkt werden. Bisher war dort das Parken kostenpflichtig. „Wir wollen damit versuchen, die Innenstadt in der Winterzeit zu beleben und die Attraktivität eines Besuchs erhöhen“, erklärt Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Die Maßnahme soll auch eine Einladung an alle Bürger aus den umliegenden Gemeinden sein. Der Modellversuch des kostenlosen Parkens dauert erst mal bis zum 13. März. Bisher war dort das Parken nur für 30 Minuten möglich. Dazu waren 50 Cent in die Parkuhren zu werfen.

Nach Ende des Versuchs sollen die Gewerbetreibenden abgefragt werden, was die Maßnahme gebracht hat. Danach wolle die Stadtverwaltung abwägen, wie groß der Verlust durch fehlende Parkeinnahmen im Vergleich zur Wirkung ist. Um das Vorhaben nicht zu gefährden, appelliert die Stadt an die Anwohner, die Flächen nicht als Dauerparkplätze zu nutzen. (SZ/gk)

