Kostenloses Internet ab 2018 Die Installation von W-Lan-Hotspots steht kurz vor dem Abschluss, wie Zittaus Stadtsprecher bestätigt.

In Zittau wird es im ersten Quartal 2018 kostenloses W-Lan-Hotspots geben. © dpa

Zittau. Die seit zwei Jahren laufende Vorbereitung für die Installation sogenannter W-Lan-Hotspots – für jedermann zugängliches, drahtloses Internet – in Zittau steht vor dem Abschluss. „Die Umsetzung erfolgt im 1. Quartal 2018“, teilte Stadtsprecher Kai Grebasch mit. Eingerichtet werden sollen sie am Markt, am Museum, an der Kreuzkirche und am Kleinbahnhof. (szo/tm)

