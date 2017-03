Kostenloses Expertenangebot für Winzer Warum die Fachleute aus Franken nach Wackerbarth geholt werden und was Drohnen neuerdings mit modernem Weinbau zu tun haben.

Satte Ernte 2016 bei den Winzern im Elbland. Doch die Klimaentwicklung ist trügerisch. Sachsens Winzer wollen sich dafür wappnen. Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth startet eine Weiterbildungsakademie ab 5. April. Das kostenlose Fortbildungsprogramm für alle Winzer soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.: © Norbert Millauer

Die Ernten der letzten drei Jahre waren gut. Die Keller sind voll. Sachsens 2 300 Winzer könnten frohlocken. Könnten, wenn da nicht das immer verrückter werdende Wetter wäre. Frostnebel, Starkregen, Hagel, mitunter zu viel Sonne – es wird immer schwerer kalkulierbar, sagt Sonja Schilg, Geschäftsführerin vom Staatsweingut Schloss Wackerbarth. Die vier Weinjahre vor 2013 waren genau das Gegenteil der letzten drei. Es gab Ernteausfälle bis zu 100 Prozent.

Sachsens Weinbauern müssen sich spätestens jetzt darauf einstellen, sagt sie. Das Staatsweingut hat deshalb gemeinsam mit dem Weinbauverband ein Weiterbildungsprogramm für Sachsens Winzer auf die Beine gestellt. Geld dafür gibt es von der EU und vom Land. „Einer muss es in die Hand nehmen. Wir haben in unserer Anlage in Radebeul gute Voraussetzungen“, sagt die Weingutchefin.

Alle Winzer, die in der EU-Weinbaukartei eingetragen sind und Beiträge in die Berufsgenossenschaft einzahlen, sind eingeladen, sich sofort anzumelden, kostenlos. Zehn Workshops mit hochkarätig besetzten Fachleuten, vorwiegend aus Franken (Bayern), werden ihr Fachwissen mit den hiesigen Winzern besprechen. Die Kirschessigfliege und deren Bekämpfung stehen dabei genauso auf dem Programm wie pilzwiderstandsfähige Rebsorten oder der Kampf gegen Sauerfäule.

Sonja Schilg: „An die Franken haben wir uns gewandt, weil nahezu alles, was dort auftritt, wenig später auch bei uns ist – etwa die Kirschessigfliege.“ Die Franken haben nicht nur vor vielen Jahren den Wein nach Sachsen gebracht, sie haben auch gehörigen Bildungsvorsprung. Beispielsweise gibt es dort einen extra Wetterdienst für die Winzer.

Allerdings kommen auch neue Ideen aus Sachsen. So hat Wackerbarth Kontakt mit zwei jungen Forschern von der TU Dresden, die die hiesigen Rebflächen mit Drohen filmen wollen. „Dann können wir viel schneller – als wenn wir die Reihen abgehen – sehen, auf welchen Flecken die Reben nicht wie gewollt gedeihen und darauf reagieren, etwa bei Stickstoffmangel.“ Das spare Aufwand und Geld, sagt Sonja Schilg.

Sachsen hatte 2015 das sonnenreichste Jahr in Deutschland. Und 2016 lag die Zahl der Sonnenstunden wieder 40 Stunden über dem 30-jährigen Mittel von vorher, haben die Statistiker festgestellt. Das verändere den Wein. So werde beispielsweise die Neigung der Rebfläche vor der steinernen Trockenmauer verändert, damit die Stöcke vom Riesling nicht zu viel reflektierende Wärme von den Steinen bekommen.

Der besondere Riesling mit seinem mineralischen Geschmack, angebaut in gesteinhaltigen Steillagen, ist Sachsens Aushängeschild. Wir sind klein und wollen fein als Weinanbaugebiet sein, sind sich die Wackerbarth-Geschäftsführerin und der Weinbauverband einig. Und zu fein und besonderer Qualität gehöre, sich weiterzuentwickeln.

Die Klimaveränderungen bieten dafür reichlich Chancen. Etwa auch, auf der linken Elbseite wieder Rebflächen anzulegen, wie es sie in früheren Jahrhunderten schon gab. Sachsen gehört zu den wenigen Regionen in Europa, denen die EU einen jährlichen Zuwachs von fünf Hektar neuen Rebflächen erlaubt. Mehr Sonne biete die Möglichkeit, auch Flächen zu nutzen, die bisher nicht geeignet waren.

Reichlich Themen für Sachsens Winzer, von denen 36 den Weinanbau im Haupterwerb betreiben, 40 im Nebenerwerb und die übrigen über 2 000 Hobbywinzer sind. Eine Struktur, die mindestens in Deutschland auf einer Ertragsfläche von knapp 500 Hektar einmalig ist. „Deshalb haben wir als Staatsweingut auch eine Mission, für alle etwas zu tun“, sagt Sonja Schilg.

www.weinbauverband-sachsen.de

zur Startseite