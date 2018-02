Kostenloser Nahverkehr würde Millionen kosten Die Bundesregierung schlägt die Einführung eines kostenlosen ÖPNV vor. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben nachgerechnet - und springen nicht auf den Zug auf.

2,30 Euro kostet eine Einzelfahrt in einer Zone. Fürs Bezahlen schaffen die DVB neue Ticketautomaten an. Bei Gratis-Nahverkehr werden die nicht mehr gebraucht. © Sven Ellger

Alle Fahrscheinautomaten verschwinden, es werden keine Kontrolleure mehr in Bussen und Straßenbahnen gebraucht, und das Schwarzfahren wird auf einen Schlag abgeschafft. Einfach einsteigen und losfahren – das verspricht die Überlegung der Bundesregierung zur Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Statt 2,30 Euro kostet die Einzelfahrt einer Tarifzone dann gar nichts mehr, jeder darf gratis so oft und so lange fahren, wie er will.

In Dresden würde das im Jahr mehr als 160 Millionen Euro kosten. Das ist der Betrag, den die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) jedes Jahr brauchen, um ihre rund 1 800 Mitarbeiter zu bezahlen, Strom und Diesel für die Bahnen und Busse zu kaufen, Reparaturen und Ersatzteile zu bezahlen, das Streckennetz in Ordnung zu halten und den Fuhrpark nach und nach zu erneuern.

Links zum Thema Kostenloser ÖPNV für alle?

Reichlich drei Viertel dieser Summe erwirtschaftet das Unternehmen selbst, den Löwenanteil machen dabei die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf aus. Den Restbetrag, rund 40 Millionen Euro, bekommen die DVB von der Drewag. Das gesamte Geld müsste künftig weiter an die Verkehrsbetriebe gehen, auch wenn es keine Fahrscheine mehr gibt. Wie das funktionieren kann, soll laut der Bundesregierung in fünf deutschen Städten getestet werden. Dresden gehört nicht dazu.

Vorstand Lars Seiffert hält nichts von dem Vorschlag aus Berlin. „Die Idee ist nicht neu. Diese Sau wird regelmäßig durchs Dorf getrieben“, kommentiert er die Überlegungen der Bundesregierung. „Wir wollen durch Qualität punkten und nicht dadurch, kostenlos zu sein.“ Die zum Teil ohnehin vollen Busse und Bahnen würden dann noch voller, neue Strecken müssten aus dem Boden gestampft und sehr schnell zusätzliche Fahrzeuge gekauft werden. DVB-Sprecher Falk Lösch fügt hinzu: „Bei einem kostenlosen ÖPNV wächst die Nachfrage noch viel mehr, als es ohnehin schon der Fall ist. Das heißt, wir brauchen dann deutlich mehr Busse und Bahnen, müssen in noch dichterem Takt fahren und brauchen somit mehr Fahrer und mehr Geld für den Ausbau und die Instandhaltung der Infrastruktur.“

Kurz: Die reichlich 160 Millionen Euro pro Jahr reichen nicht. Zwar haben die Verkehrsbetriebe noch keine Berechnungen angestellt, um wie viel die Zahl der Fahrgäste steigen würde, gäbe es keine Fahrscheine mehr. Sicher ist aber: Mehr Fahrgäste kosten auch mehr Geld.

Helfried Reuther, der umweltpolitische Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion nennt ein Plus von 30 Prozent und mehr. Das wären mindestens 47 Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr. Reuther geht davon aus, dass die Verkehrsbetriebe dafür pro Jahr noch wenigstens 100 Millionen Euro mehr in Fahrzeuge und Streckenbau investieren müssten als sie bisher brauchen. Das heißt, das Unternehmen benötigt dann mindestens 260 Millionen Euro im Jahr.

Fraktionschef Holger Zastrow (FDP/Freie Bürger) winkt deshalb von vornherein ab. „Kostenfreier ÖPNV ist eine wunderschöne, aber absolut unbezahlbare Illusion.“ Auch Hendrik Stalmann-Fischer von der SPD warnt vor den Kosten. „Da ist der Bund in der Pflicht, Dresden wird sich das nicht leisten können“, ist er überzeugt. Ganz abwegig findet er den Vorschlag vom Gratis-Nahverkehr aber nicht. Das sei eine „interessante Idee, die Menschen mit niedrigen Einkommen deutlich entlasten kann“, sagt der SPD-Stadtrat.

Volle Zustimmung gibts dagegen von den Grünen- Stadtrat Johannes Lichdi: „Ich freue mich, wenn der Bund jetzt dem ÖPNV mehr Gewicht beilegen und diesen auch mehr fördern will.“ Er mahnt sogleich konkrete Projekte an. Dresden brauche eine Straßenbahnlinie Strehlen-Schillerplatz, die Netzverlängerung nach Weißig und in Prohlis, neue S-Bahn-Haltepunkte an der Stauffenbergallee und am Strehlener Platz sowie Kleinbuslinien nach Kauscha und in den Jägerpark.

Die AfD lehnt Gratis-Nahverkehr gänzlich ab. Das sei „politische Augenwischerei aus Berlin“, sagt Fraktionschef Gordon Engler, zu teuer und politisch nicht wünschenswert. Dann führt er ein Argument auf, das auch von den Verkehrsbetrieben selbst kommt. Dadurch werde ein erfolgreiches Unternehmen wie die DVB aus der Pflicht genommen, weiterhin wirtschaftlich und damit zukunftsfähig zu arbeiten.

Falk Lösch formuliert ähnlich: Bekäme das Unternehmen regelmäßig die Millionenzuschüsse, um kostenlosen Nahverkehr anbieten zu können, schwinde der Ansporn, sich um die Zustimmung der Kunden bemühen zu müssen. Oder, wie DVB-Vorstand Lars Seiffert sagte: Die Qualität des Angebots soll Kunden anlocken, nicht der Nulltarif.

zur Startseite