Kostenlose Leihräder stehen bereit Die Aktion geht in die dritte Saison. Vorher gab es eine Menge Arbeit.

Unter anderem am Bahnhof können die orangenen Räder ausgeliehen werden. © PR

Die Leihrad-Aktion in Radeberg ist in die dritte Saison gestartet. Ab sofort stehen im Stadtgebiet die orangefarbenen Drahtesel wieder für jedermann zur Verfügung. In der Winterpause haben fleißige Schrauber, darunter auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Räder durchgesehen und teilweise wieder verkehrstüchtig gemacht, teilt Gert Loose von den Organisatoren mit. Die Räder können folgendermaßen ausgeliehen werden: Interessenten melden sich bei einer der Ausgabestellen mit der Angabe der Fahrrad-Nummer des gewünschten Leihrades und weist sich mit Personalausweis oder Reisepass aus. Name und Anschrift werden in einer Liste festgehalten. Der Schlüssel des Fahrradschlosses wird ausgehändigt und schon kann das Leihrad entsprechend den auf dem Seitenblech benannten Bedingungen genutzt werden. Ausgabestellen sind die Firma „freddy fresh“ am Bahnhof, Lotto-Richter an der Oberstraße, Bäckerei Lange an der Schillerstraße und ab Mai das Stadtbadteam.

Die Ausleihe gegen Vorlage des Personalausweises und das Anschließen der Räder haben sich bewährt. Die Zahl der verschwundenen und mutwillig zerstörten Räder hat sich verringert. Die Organisatoren suchen einen rund 80 Quadratmeter großen Raum als Werkstatt. (SZ)

Kontakt: 03528 443333, loosegert@aol.com

