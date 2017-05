Kostenlos Parken in der Innenstadt Verschiedene Ideen sollen die Innenstadt von Stolpen beleben. Eine dreht sich um das Parken.

Stolpen. Die Stadt Stolpen wolle einwohner- und touristenfreundlich bleiben, sagt Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Deshalb verzichte man auch weiter auf Parkgebühren für die Stellflächen am Marktplatz. Hier kann man an den Wochentagen wie auch an den Wochenenden generell kostenlos parken. Die Stadt wie auch die Gewerbetreibenden würden darin einen Anreiz sehen, auch mit dem Fahrzeug ins Stadtzentrum zu fahren, um dann eben auch in der Innenstadt zu Verweilen. „Vor allem auch an den Wochenenden ist zu sehen, dass auf dem Marktplatz auch immer wieder Fahrzeuge halten und die Leute hier unterwegs sind“, sagt der Bürgermeister. Das kostenlose Parken soll eben auch dafür ein Anreiz sein. Über den Verkehr in Stolpens Innenstadt wird schon seit Längerem diskutiert. Es gab auch schon Ideen, die Innenstadt autofrei zu halten, um eine Flaniermeile zu schaffen. Der Vorschlag wurde wieder verworfen. Neben den kostenlosen Stellflächen am Markt verfügt die Stadt über zwei größere kostenpflichtige Parkplätze an der Bischofswerdaer Straße und der Schützenhausstraße.

