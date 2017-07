Kostenlos parken In der Nebensaison testete Bad Schandau eine großzügige Regelung in der Innenstadt. Das könnte zum Dauerbrenner werden.

Auf das Einwerfen der Münzen kann man in Bad Schandau bald wieder verzichten – in der besucherschwachen Zeit. © Uwe Soeder

Die Stadtverwaltung hat das Pilotprojekt des kostenlosen Parkens in der Innenstadt ausgewertet und grundsätzlich ein positives Fazit von Gewerbetreibenden, Einheimischen und Touristen erhalten. Deshalb gibt es nun Überlegungen, das in der „saisonschwachen Zeit zu etablieren“. Vom 30. Januar an verzichtete die Stadt für sechs Wochen auf die Bewirtschaftung der kostenpflichtigen Parkplätze. Kritisiert wurde lediglich, dass einige Anwohner das zum Dauerparken nutzten. (SZ)

