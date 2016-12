Kostenlos fahren bis zur Einschulung

Landkreis. Mit dem Fahrplanwechsel am Montag ändert der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) einige Punkte der Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen. „Damit passen wir uns geänderten gesetzlichen Bestimmungen an“, erläutert Oliver Horeni, Mitarbeiter VVO Eine der Änderungen betrifft die Altersgrenzen für Kinder: Bislang fahren sie frei, wenn sie jünger als sechs Jahre sind. Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren bezahlen den ermäßigten Fahrpreis. Künftig fahren alle kleinen Fahrgäste unabhängig vom Alter bis zum Tag der Einschulung kostenlos. Mit dem Start in den Schulalltag gelten dann die ermäßigten Preise bis zum 15. Geburtstag und damit einen Tag länger als bisher. Eine weitere Neuerung betrifft den Umtausch alter Fahrausweise. Konnten diese bislang nur bis zu fünf Monate nach einer Preisanpassung in den Servicestellen der Verkehrsunternehmen gegen Wertausgleich kostenfrei umgetauscht werden, haben die Fahrgäste dafür nun bis zu drei Jahre Zeit. (SZ)

