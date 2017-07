Kostenlos das Auto prüfen lassen Experten des ADAC sind in dieser Woche mit moderner Messtechnik in Radebeul und Coswig vertreten.

Ein Prüfzug des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs e.V. (ADAC) macht am Montag und am Dienstag auf dem Parkplatz des Kauflands an der Weintraubenstraße in Radebeul Station. Jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr werden Bremse und Stoßdämpfer getestet sowie nach technischer Möglichkeit die Bremsflüssigkeit oder der Ladezustand der Batterie, teilt Reinhard Neike vom Prüfdienst im Auftrag des ADAC Sachsen mit.

Mithilfe moderner Diagnosetechnik im Prüfcontainer können Mängel am Fahrzeug entdeckt werden. Die Bremswirkung wird ermittelt, die Funktion der Stoßdämpfer kontrolliert. Weiterhin erhält der Fahrzeugführer Informationen über den Ladezustand der Batterie oder zum Zustand der Bremsflüssigkeit.

Mit den Messergebnissen, die es als Computerausdruck gibt, und der entsprechenden Beratung durch den Prüfer könne der Fahrzeughalter bei Bedarf seiner Werkstatt einen gezielten Reparaturauftrag erteilen, heißt es in der Mitteilung des ADAC-Prüfdienstes. Interessierte Kraftfahrer erhalten einen kostenfreien Test ihrer Wahl, für ADAC-Mitglieder steht das gesamte Programm zur Verfügung, informiert der Prüfdienst weiter.

Vom 12. bis 14. Juli, jeweils 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, werden die Prüfungen auf dem Gelände vom Autoteam Torsten Schade, Dresdner Straße 119 a, in Coswig angeboten.

zur Startseite