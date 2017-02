Kostenfreies Schul- und Kita-Essen gefordert

Sollen Eltern künftig kein Geld mehr für die Schulspeisung zahlen müssen? © Symbolfoto/dpa

Nach dem SZ-Bericht vom vergangenen Mittwoch „Ungleichheit am Essenstisch“ hat der SPD-Ortsverein eines seiner zukünftigen Ziele noch einmal bekräftigt. Man sei der Auffassung, dass nicht nur das Essen in den Kitas, sondern auch in den Schulen kostenfrei angeboten werden sollte. „Somit wäre auch gewährleistet, dass alle Kinder mindestens eine warme Mahlzeit bekommen. Es ist traurig, dass dies 2017 noch nicht umgesetzt ist“, teilt der Stadtvereins-Vorsitzende der Sozialdemokraten Eyk Schade in einer Erklärung mit. Nach Auffassung der Ortsgruppe sollten Lösungen gefunden werden, damit Meißen kinderfreundlicher wird. Es sei beispielsweise herabwürdigend für Eltern, beim Amt um Essensgutscheine für Kinder zu betteln. Eine nicht repräsentative Umfrage der Stadt-SPD im Internet hatte jüngst ergeben, dass für knapp jeden Dritten kostenloses Kita- und Schulessen der wichtigste Punkt ist, für den sich die Stadträte im Plenum starkmachen sollten. Konkrete Vorschläge, wie ein kostenloses Essen zu finanzieren wäre, macht der Ortsverein indes nicht. (SZ/mhe)

