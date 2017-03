Kostenfalle Kita-Neubau? Bischofswerdas neues Kinderhaus wird einer Schnecke ähneln. Den neuen Nutzern gefällt der Rundbau. Andere warnen.

Das ist der Entwurf zum Kita-Neubau von Dezember: Am Beginn der „Schnecke“ wird die Kita „Sonnenschein“ untergebracht, im Uhrzeigersinn geguckt am Ende die Kita Regenbogenvilla. Gefordert sind separate Außenanlagen für jede Einrichtung. Das Haus entsteht an der Bonhoefferstraße. Eine leerstehende Schule und die alte Kita Regenbogenvilla werden dafür abgerissen. © Bauplanung Bautzen GmbH

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten bekommt Bischofswerda einen Kita-Neubau. Nur im Ortsteil Großdrebnitz war nach der Wende mal ein Kinderhaus von Grund auf neu entstanden. In Pickau oder in der Krippe wurde modernisiert, darüber hinaus aber meist nur die Substanz am Laufen gehalten. Trotz immer noch andauernder Haushaltskonsolidierung kratzen Stadt und Stadtrat nun aber alle verfügbaren Mittel zusammen, um für die beiden Einrichtungen im baulich schlechtesten Zustand einen Neubau zu errichten. Als zwei getrennte Einrichtungen unter einem Dach werden sich das Haus Sonnenschein und die Kita Regenbogenvilla als Nachbarn in der Südstadt wiederfinden. Gebaut wird auf dem Gelände der leerstehenden Schule an der Bonhoefferstraße und der Kita Regenbogenvilla. Beide alten Häuser werden abgerissen. 4,6 Millionen Euro inklusive Fördermittel soll das kosten.

In der Regenbogenvilla freut man sich von Beginn an auf den Neubau. Im Sonnenschein jetzt aber auch. Zwar werde immer die Frage bleiben, warum für viel weniger Geld nicht die als Kinderhaus traditionsreiche Villa des Hauses Sonnenschein an der Clara-Zetkin-Straße modernisiert wird. Warum diese Kita die Innenstadt verlassen und nach Süd muss, sagt Leiterin Andrea Eckert auf Nachfrage. Aber ihre Tränen, die im Sommer im Stadtrat flossen, als die Entscheidung verkündet wurde, sind getrocknet. Es fiel schwer, aber „wir lenken jetzt unsere Energie in die Vorbereitung des Neubaus“, sagt Andrea Eckert. Sie, Kolleginnen und Elternvertreter dürfen an der Planung mitarbeiten. Mit dem Ergebnis bis hierher seien alle sehr zufrieden, sagt die Sonnenschein-Leiterin, deren Einrichtung großen Wert darauf legt, dass auch die neue Kita alles hergibt für die Arbeit mit Kindern nach dem Montessori-Konzept.

Kosten sollen gedeckelt werden

Der Entwurf des Unternehmens Bauplanung Bautzen für den Neubau wurde im Dezember erstmals im Stadtrat vorgestellt. Er schlug positiv ein aufgrund seiner Optik, denn teilweise wird rund gebaut. Das sieht schick und nach etwas Besonderem aus. Rief aber umgehend auch mahnende Stimmen auf den Plan. „Rund ist teuer“, sagten gegenüber der SZ Bau-Experten.

Auch in Teilen des Stadtrates machte sich gleich Unbehagen breit. Hans-Jürgen Stöber von der Fraktion Die Linke gehört zu denen, die warnen: „Rund ist teuer. Ich bin lange genug in der Branche und weiß, wovon ich rede.“ In der Planungsphase lasse sich alles noch herunterrechnen. „Die Probleme sieht man erst beim Bau. Und wer übernimmt dann die Verantwortung? Wenn wirklich rund, fordere ich eine straffe Baubegleitung durch Verantwortliche bei der Stadt hinsichtlich der Kosten“, sagt Stöber. Die Frage, ob es unbedingt der Rundbau sein muss, sei mit dem Stadtrat bis jetzt nie diskutiert worden, bestätigen auf Nachfrage mehrere Abgeordnete.

Tatsächlich lagen bei einer ersten zu Jahresbeginn vorgelegten Kostenschätzung die anzunehmenden Ausgaben schon 285 000 Euro über dem Geplanten. Alarmstufe Rot für einige Stadträte, die um die Durchführbarkeit anderer geplanter Investitionen fürchten. OB Holm Große dagegen befürchtet nichts. „Die Kosten werden ganz klar auf 4,6 Millionen Euro gedeckelt“, sagt er auf Anfrage. Bereits bei der Ausschreibung habe die Stadtverwaltung sehr viel Wert gelegt auf das Thema Kostenkontrolle. „Das Unternehmen Bauplanung Bautzen hat auch, was das angeht, sehr gute Referenzen“, so der OB. Einen Billigbau wolle aber niemand. Die Stadt gehe von einer mittleren Qualität aus. Alles in allem soll der Neubau vor allem den Anforderungen der Arbeit mit Kindern in den beiden Einrichtungen gerecht werden. Er soll aber auch Impulse setzen für die Entwicklung der lange vernachlässigten Südstadt. Unterstellungen aus der Öffentlichkeit, er könne sich mit diesem Kita-Bau selbst den größten Gefallen tun und nur ein Denkmal setzen wollen, weißt der OB zurück.

Auf Effizienz geachtet

Falko Hinz, Geschäftsführer der Bauplanung Bautzen GmbH, wünscht den Bischofswerdaern, dass sie sich über den Kita-Neubau freuen können. „Die Lösung kann sich sehen lassen, ist aller Ehren wert“, sagt er der SZ auf Anfrage. Geplant habe sein Unternehmen Varianten linear und rund. „Ganz eindeutig wurde in Bischofswerda aber gesagt: Wir wollen diesen Rundbau.“ Hinz bestätigt: „Natürlich ist eine gerade Wand preiswerter als eine runde. Aber wir haben eine ganz intensive Kostendiskussion geführt und uns natürlich die Frage gestellt: Wie können wir das lösen?“ Im Ergebnis gibt es das Projekt für einen Neubau, der im Grundriss außen rund ist. Innen wird es aber in der Masse gerade Wände geben. Um die Kosten zu deckeln, sei bei der Konstruktion, der Art der Bodenplatte oder bei der Dachlösung auf Effizienz geachtet worden. Insgesamt sind in der jetzt vorliegenden Kostenplanung „einige Tausend Positionen“ im Einzelnen aufgelistet“, darunter der tonnenschwere Stahlbedarf oder die Kilos an Putz, die gebraucht werden. Falko Hinz: „4,6 Millionen Euro sind tatsächlich sportlich. Aber im Prinzip haben wir die Kostenaufstellung umgesetzt.“

Der OB bestätigt, dass an der Entscheidung über den Rundbau die Verwaltung, Kita-Leiterinnen sowie Erzieherinnen- und Elternvertreter beteiligt waren, nicht aber der Stadtrat. Dass die Abgeordneten bis jetzt nicht gefragt wurden, begründet der OB mit Zeitdruck bei der Erstellung der Unterlagen, die notwendig waren, um fristgerecht an diesem Dienstag den Fördermittelantrag abgeben zu können. Viel Geld soll aus dem Programm „Brücken für die Zukunft“ kommen. Auf die Bewilligung setzt die Finanzplanung im Rathaus. „Ohne kann es den Neubau nicht geben“, sagt Oberbürgermeister Große.

Informationen zum Planungsstand: Die., 7.3., 18 Uhr in einer Ausschusssitzung des Stadtrates, Rathaussaal

