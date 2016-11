Kostenexplosion bei der Jugendhilfe Die Summe hat sich seit 2009 mehr als verdreifacht – trotz Gegenlenkens.

Für die Jugendhilfe wird viel Geld im Landkreis Bautzen ausgegeben. © dpa

Die Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Bautzen gehen Jahr um Jahr durch die Decke. Für Erziehungshilfen muss das Landratsamt dieses Jahr voraussichtlich 24 Millionen Euro zahlen. Damit haben sich die Ausgaben in den vergangenen sieben Jahren mehr als verdreifacht. Als Gründe gelten laut Kreisverwaltung unter anderem die gestiegenen Fallzahlen bei Inobhutnahmen, die Kosten für Heimaufenthalte und stationäre Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Der Trend der steigenden Kosten ist ein landesweites Phänomen. Um die Kostenexplosion zu deckeln, hatte die Kreisverwaltung seit 2011 eine Agentur eingeschaltet, welche in fünf Jahren die Abläufe und Strukturen im Jugendamt unter die Lupe genommen und optimiert hat. So sei es auch gelungen, den jährlichen Kostenanstieg bei der Jugendhilfe einzudämmen. Ohne die Maßnahmen, so heißt es, hätten die sich dieses Jahr voraussichtlich sogar auf 27,5 Millionen Euro belaufen. (SZ/sko)

