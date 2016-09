Kosten für Kitas steigen Die Stadt legt die Erhöhung in diesem Jahr nicht auf die Eltern um. Aber wie lange kommt sie darum noch herum?

Die Kindertagesstätten haben die Betriebskosten für das vergangene Jahr abgerechnet. Die sind im Vergleich zu 2014 höher ausgefallen. Aber nicht nur, weil alles teurer wird, sondern weil durch Tariferhöhungen die Gehälter der Erzieherinnen gestiegen sind. Die Personalkosten machen aber nur einen Teil der Betriebskosten aus – wenn auch den wesentlich höheren. Hinzu kommen die Sachkosten. Damit kostet ein Krippenplatz im Monat insgesamt 947,97 Euro. Davon zahlt die Kommune knapp 604 Euro. Der Landeszuschuss macht 163,33 Euro aus. Die Eltern beteiligen sich mit knapp 181 Euro. Im Kindergartenbereich liegt der Elternbeitrag bei 84,50 Euro für eine neunstündige Betreuung. Wer sein Kind sechs Stunden in den Hort schickt, zahlt 49,50 Euro dazu.

Angesichts der gestiegenen Betriebskosten haben sich die Anteile prozentmäßig verschoben. „Wir liegen noch im empfohlenen Rahmen, allerdings sehr an der unteren Grenze“, sagte Hauptamtsleiterin Michaela Neubert den Stadträten in deren Sitzung am Donnerstag. Die Eltern sollen an der Krippenbetreuung mit mindestens 20, aber höchsten 30 Prozent beteiligt werden. In Kindergarten und Hort sind es zwischen 20 und 23 Prozent. In Roßwein sieht es konkret so aus, dass sich die Eltern von Krippenkindern mit 20,04 Prozent beteiligen, von Kindergartenkindern mit 20,3 Prozent und von Hortkindern mit 21,48 Prozent. Unter die Mindestmarke von 20 Prozent ist die Kommune nur deshalb nicht gerutscht, weil die Elternbeiträge zuletzt im November vergangenen Jahres angeglichen worden sind.

Schon für das nächste Jahr prognostiziert die Hauptamtsleiterin die nächste nötige Anpassung. Für 2016 werden die Betriebskosten wieder steigen – wegen fällig gewordener Tariferhöhungen und des Betreuungsschlüssels, der sich geändert hat.

