Kosten für Kita-Umbau sind explodiert Die Tagesstätte in Niederstriegis wird in diesem Sommer nicht erweitert. Diese Nachricht sorgt für einigen Unmut.

Die Raumaufteilung in der Kita Striegiszwerge sollte im Sommer durch einen Um- und Anbau optimiert werden. Nach dem Ausschreibungsergebnis sind alle ernüchtert: zu teuer. © André Braun

Ein Aushang in der Kita Niederstriegis informiert inzwischen darüber, dass die für den Sommer geplanten Bauarbeiten nicht beginnen. Er hängt seit Mittwoch – und damit rund eine Woche zu spät. Denn seit der jüngsten Stadtratssitzung steht fest, dass der An- und Umbau vertagt werden muss. Grund dafür ist laut Bauamtsleiterin Petra Steurer, dass das Ausschreibungsergebnis doppelt so teuer gewesen ist wie die Kostenschätzung. Anfangs war von einer Investitionssumme von 70 000 Euro die Rede, später von 90 000 Euro. Demnach müsste das günstigste Angebot bei rund 180 000 Euro gelegen haben.

Ortschaftsrat Eugen Kunze ist als Projektant in das Vorhaben eingebunden und klärte in der Sitzung des Gremiums am Dienstag die Kostenerhöhung teilweise auf: „Uns hat vor allem die mangelhafte Elektroausstattung schockiert. Weil der Brandschutz fehlt, muss sie im gesamten Objekt überarbeitet werden.“ Allein das koste 25 000 Euro. „Für die Brandmeldeanlage werden nochmal 8 000 Euro fällig.“ Ortschaftsrat Michael Hengst zeigte sich erstaunt darüber: „Man weiß doch vorher: Wenn man einmal in den Bestand einreißt, gelten die neuesten Bestimmungen für den Brandschutz. Das hätte man von Beginn an in der Planung berücksichtigen müssen.“

Mit diesem jetzt erzielten Ausschreibungsergebnis kann die Kommune nicht arbeiten, weil es dafür keine Finanzierung gibt. Daher bat die Bauamtsleiterin die Räte, die Ausschreibung aufzuheben. An der hatten sich nur zwei Firmen beteiligt. „Das ist sehr bedauerlich“, sagte Petra Steurer. „Wir hatten schon alles organisiert, dass für den nötigen Wanddurchbruch die Einrichtung 14 Tage nicht belegt ist“, so die Amtsleiterin. Wie sie in der Ratssitzung sagte, „weiß die Leiterin der Kita Striegiszwerge Bescheid“ über die neue Entwicklung.

Dass dem nicht so war, haben die Niederstriegiser Ortschaftsräte bemängelt. Und tatsächlich: „Ich habe erst am Freitagvormittag davon erfahren“, sagte die stellvertretende Einrichtungsleiterin Uta Tenzler auf DA-Nachfrage. Daraufhin habe sie sich mit der Stadtverwaltung für ein klärendes Gespräch in Verbindung gesetzt. „Mir war wichtig zu wissen, ob der vereinbarte Betriebsurlaub trotzdem bestehen bleibt. Das war eine Frage, die die Mitarbeiter und Eltern sehr interessiert“, sagte sie. Schließlich haben sich alle Beteiligten schon lange darauf eingestellt, dass die Kita vom 24. Juli bis 4. August zu ist. Zumindest an dieser Planung werde nicht gerüttelt. „Deshalb lief auch alles ruhig ab. Es gab keine großartigen Beschwerden seitens der Eltern“, so Uta Tenzler.

Ortschaftsrat Jens Funke findet es trotzdem „eine Frechheit, dass die Mitarbeiter und Eltern nicht bereits vor dem Stadtratsbeschluss informiert wurden. So ein Aushang wäre doch ein Leichtes gewesen“, meint er. Schließlich seien sie so gezwungen, in der Ferienzeit Urlaub zu nehmen. „Da sind Reisen doch teurer.“

Der stellvertretende Ortschaftsratsvorsitzende Steffen Zaspel kann den Unmut zwar nachvollziehen, kennt in seiner Funktion als Stadtrat allerdings auch die Details und wiegelt deshalb ab: „Es gibt drei Varianten: Wir warten und schreiben im nächsten Jahr neu aus; eine Ausschreibung in abgespeckter Variante oder wir setzen die Maßnahme ganz aus und hoffen, dass es dann eine ähnliche Förderung gibt.“ Er selbst sprach sich bereits in der Ratssitzung gegen das Zusammenstreichen des Projektes aus. „Wenn wir nur noch die Hälfte von dem, was nötig ist, machen können, sollten wir es ganz seinlassen. Dann hat es keinen Sinn“, sagte Zaspel. „Wir wollen eine Lösung für die Zukunft, eine Minimalvariante brauchen wir nicht.“

Die Bauamtsleiterin schlug vor, die Ausschreibung im Herbst in der Hoffnung zu wiederholen, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das in Aussicht stehende Fördergeld büßt die Kommune damit nicht ein. „Wir haben den Einsatz des Geldes bis Ende nächsten Jahres verlängert bekommen“, so Petra Steurer.

