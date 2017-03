Kosten für Holperpiste explodiert Die Bagger legen an der Rietschelstraße in Pulsnitz los – für über eine Million Euro. Zum Glück steigt auch der Zuschuss.

Ende März plant die Stadt Pulsnitz den Baustart für die Rietschelstraße. Begonnen wird im hinteren Bereich. Im vorderen Teil soll das Pflaster wieder eingebaut werden. © René Plaul

Es ist keine gewöhnliche Straße in Pulsnitz: Hier steht das Geburtshaus des Bildhauers Ernst Rietschel mit Galerie. Die Pfefferküchlerei Groschky bäckt hier den Rietschelkuchen. Dem Namen des berühmten Sohnes der Stadt macht die Holperstraße im Zentrum schon lange keine Ehre mehr: Sie ist in schlechtem Zustand. Zudem sind die Fußwege schmal, zumindest teilweise und für Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer untauglich. Weitere Probleme lauern im Untergrund. Dort fließt in Rohren versteckt ein Bächlein, die Nonne. Diese Rohre seien befahren worden und marode oder einsturzgefährdet.

Das soll sich nun ändern. Eine Überraschung musste die Stadt allerdings bei den Baukosten erleben. Die sind gegenüber den Kalkulationen explodiert. Es habe auch kaum Interessenten für den Auftrag gegeben. Die Wirtschaft brummt und das Geld lässt sich offenbar leichter verdienen, als mit diesem nicht ganz unkomplizierten Projekt. Allein für den Kanalbau müssen jetzt fast 900 000 Euro veranschlagt werden.

Der wird zwar grundsätzlich über ein Hochwasserprogramm vom Freistaat zu 100 Prozent gefördert. Doch der hatte bisher nur 450 000 Euro avisiert. Damit klaffte ein heftiges Loch. Inzwischen kann die Stadt aufatmen. Der Freistaat stockt auf.

Vorerst keine andere Lösung

Aber auch beim Straßenbau selbst wird es teurer, sodass sich das Gesamtvorhaben zum Millionenprojekt auswächst. Für den Straßenbau hatte die Stadt mit 300 000 Euro geplant, nun werden es knapp 400 000 Euro. Einen Teil kann die Stadt noch aus den sogenannten Ausgleichsbeiträgen zuschießen, die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet der Innenstadt zahlen müssen. Der Rest – knapp 55 000 Euro – kommen aus dem Sparstrumpf. Das gefällt nicht jedem Stadtrat. Aber es ist noch zeitig im Jahr. Vielleicht kann ja die Stadt mehr Steuern einnehmen und den Mehrbetrag so ausgleichen oder müsste eben an anderer Stelle sparen.

Aber vorerst bleibt offenbar keine andere Lösung, wenn die Straße saniert werden soll. Mit dem Fördergeld, das dafür zur Verfügung steht, könne auch kein anderes vielleicht preisgünstigeres Projekt finanziert werden. Der Straßenbau sei bereits 2014 von der Stadt angemeldet worden und das Geld dafür zweckgebunden. Also wird die Straße nun gebaut, auch wenn‘s teurer kommt.

Auch Trinkwasserleitung wird verlegt

Nur über die Trinkwasserleitung, die ebenfalls neu verlegt wird, muss sich die Stadt finanziell keine Gedanken machen. Die ist Sache der Wasserversorgung. Bei dem Bau geht es im Wesentlichen um etwa 300 Meter Straße von der S 95 (Robert-Koch-Straße) bis zur Einmündung der Liebknechtstraße. Ende März sollen die Bagger anrollen. Allerdings erst einmal nicht im Zentrum, wo die Nebenstraße in die Staatsstraße mündet, sondern am anderen Ende.

Das hängt mit dem Kanalbau für die Nonne zusammen. Der hat es durchaus in sich. Damit will die Stadt für die Zukunft auch etwas gegen die Überflutung bei Starkregen tun. Das Rohr ist teilweise zu schmal. Um größere Wasserfluten in geordnete Bahnen zu lenken, wird unter anderem noch ein Entlastungskanal Richtung Poststraße gebaut und auch die Einmündung in die Pulsnitz verändert. In den Bereichen beginnt der Bau Ende des Monats.

Straßenbau wird knifflig

Der Straßenbau wird besonders knifflig in dem schmalen Abschnitt zwischen S 95 und Goethestraße. Dort sind Fußgänger, parkende Autos und fließender Verkehr unter einen Hut zu bringen. In dem Abschnitt soll auch das alte Pflaster wieder verwendet werden und endlich ein angemessener Gehweg entstehen. Der wäre dann einseitig, etwa einen Meter breit. Danach geht die Straße dann mit Asphalt weiter, und auch für Gehwege ist mehr Platz. Auf einen behindertengerechten, barrierefreien Ausbau drängte vor allem Reiner E. Rogowski (CDU).

So ist auch noch eine zweite Variante für die Pflasterstrecke bis zur Goethestraße im Gespräch: Dort könnte sogar ganz auf Borde verzichtet und die Straße zur verkehrsberuhigten Zone erklärt werden. So würde der gesamte Raum für Fußgänger freigegeben wie auf einem Boulevard. Für diese Variante gebe es aber noch Diskussionsstoff, z. B. wie das Parken geregelt werden könnte. Gebaut wird in vier kleinen Abschnitten – jeweils unter Vollsperrung. Ganz zum Schluss das Stück bis zur Hauptstraße, der S 95. Das ist auch nötig, um Anwohnern und Gewerbetreibenden den Zugang zu ihren Grundstücken zu ermöglichen. Ende Dezember soll die Straße wieder frei sein.

