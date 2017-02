Kosten-Explosion beim Kulturpalast Um den Eröffnungstermin zu halten, muss es ganz schnell gehen. Doch es fehlen Millionen Euro, und die Stadt weiß nicht, woher sie diese nehmen soll.

Die Sanierung des Kulturpalastes in Dresden steht kurz vor dem Ende. Ein Blick in den Saal. © Sven Ellger

Per Eilantrag sollen die Stadträte einen Nachschlag von 3,5 Millionen Euro durchwinken, damit der Umbau des Kulturpalastes weitergehen kann. Diese Summe fehlt aktuell, weil die Baufirmen Nachträge angemeldet haben. Die Stadt will dieses Geld ihrer Tochter KID, die den Kulti umbaut, als Gesellschafterdarlehen und später als Kapitaleinlage gewähren. Da sie nicht weiß, wo sie die Millionen Euro hernehmen soll, droht eine Haushaltssperre oder es muss sich von anderen Projekten verabschiedet werden, heißt es in der Vorlage dazu.

Das ist zwar der dritte Nachschlag, aber noch lange nicht das Ende der Kostensteigerung: Denn KID-Chef Axel Walther hat angekündigt, dass dieser Nachschlag nicht der letzte bis zur geplanten Fertigstellung am 28. April sein wird. In einem Brandbrief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) schreibt er, dass Einsparungen wegen des Zeitdrucks nicht möglich sind. Walther rechnet mit weiteren Nachforderungen und nennt eine Summe zwischen drei und vier Millionen Euro, die noch mal obendrauf kommen. Damit würde das ursprünglich mit 81,5 Millionen Euro geplante Projekt dann bereits 100 Millionen Euro kosten. Bei der aktuellen Entwicklung ist es unsicher, ob es dabei bleibt.

Linke-Fraktionschef André Schollbach kritisiert, dem Stadtrat werde die Pistole auf die Brust gesetzt. Denn lehnt dieser die Zusatz-Millionen ab, droht ein Baustopp. Wobei auch unklar ist, ob der Eröffnungstermin überhaupt gehalten werden kann. Denn Hartmut Vorjohann (CDU) hat als Aufsichtsratschef der KID ebenfalls einen Brief an den OB geschrieben. Darin heißt es: „Der Aufsichtsrat hat ... konstatieren müssen, dass ... anscheinend weder die Planer noch die Projektsteuerer und am Ende ... auch nicht die KID einen ... Gesamtüberblick haben über die ... voraussichtlich zu erwartenden Gesamtkosten.“ Vorjohann spricht von „nicht unerheblichen Risiken“, dass der Eröffnungstermin platzt. „Die verzweifelten Schreiben sprechen Bände“, so Schollbach. Der Umbau des Kultis steuere auf ein „Finanzchaos“ zu. „Die Kontrolle über die Kosten ist den Verantwortlichen offensichtlich weitgehend entglitten.“

Doch die Verantwortlichen im Rathaus und bei der KID machen derzeit lieber Urlaub. Auf Nachfrage der SZ, ob die Kostenkontrolle nicht mehr funktioniert, heißt es: „Eine Beantwortung ist wegen der Winterferien/Urlaubszeit erst am kommenden Montag möglich, da die Verantwortlichen hier im Rathaus dann wieder im Amt sind.“

Die Karten für die ersten Veranstaltungen im umgebauten Kulti werden bereits seit einer Weile verkauft. Stoppt der Rat das Projekt, würden mehrere Hunderttausend Euro Schadenersatz fällig. Am Montag diskutieren die Räte im Finanzausschuss dazu, kommenden Donnerstag soll dann der gesamte Rat über die Eilvorlage entscheiden. Wahrscheinlich wird im April eine weitere Finanzspritze nötig sein.

