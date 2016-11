Kostbarer Klärschlamm Die Dresdner Faultürme können mehr als nur bisweilen Gerüche verbreiten. Denn aus darin geklärtem Abwasser soll künftig nicht nur Energie, sondern auch ein wertvoller Rohstoff gewonnen werden.

Ein Blick auf die Belebungsbecken im Klärwerk Kaditz, in denen viel Klärschlamm entsteht. Geplant ist, ihn künftig zu verbrennen. © SZ/Peter Hilbert

Seit Jahren investiert die Stadtentwässerung Dresden, um das Klärwerk Kaditz auf den neuesten Stand zu bringen. Seit 1990 wurden dafür über 400 Millionen Euro ausgegeben. Geschäftsführerin Gunda Röstel sieht aber mehrere Herausforderungen, die bewältigt werden müssen.

Die Energie: Noch mehr Strom aus Faulgas erzeugen

Künftig soll das Klärwerk Kaditz komplett mit eigener Energie betrieben werden. Seit fünf Jahren ist die neue Schlammbehandlungsanlage in Kaditz in Betrieb. In den Faultürmen entweicht aus dem Klärschlamm Methangas. Dadurch werden in Blockheizkraftwerken Wärme und Energie erzeugt. Derzeit sind es jährlich 18 500 Megawattstunden (MWh) Strom, rechnet Röstel vor.

Beim Projekt Energie 21 wird derzeit geforscht, wie unter anderem durch den Zusatz weiterer Bio-Abfälle in den Faultürmen noch mehr Energie erzeugt werden kann. Zugesetzt werden können unter anderem noch Reste aus Fettabscheidern aus Gaststätten und Hotels, Speiseabfälle oder Waschwasser aus Biodieseltanks. Röstel hofft, dass in etwa fünf Jahren die fürs Klärwerk nötigen 25 500 MWh Strom selbst erzeugt werden können.

Der Klärschlamm: Nicht mehr zum Tagebau, sondern zur Verbrennung

Eine besondere Herausforderung bringt die novellierte Klärschlamm-Verordnung des Bundes, mit der bereits seit Langem gerechnet wird. „Der Kern ist, dass im Klärschlamm gebundenes Phosphor zu mindestens 50 Prozent recycelbar aufbereitet wird“, nennt Röstel das Ziel. Denn das sei eine wertvolle Ressource, die vor allem in schwer zugänglichen Regionen der Welt, wie in Nordafrika oder Irak, abgebaut wird.

Im Kaditzer Klärwerk müssen jährlich über 40 000 Tonnen Klärschlamm abtransportiert werden. Bisher wird er vor allem zur Rekultivierung alter Tagebaue in der Lausitz und in Kompostierungsanlagen für die Landwirtschaft eingesetzt. Um künftig den Phosphor zurückzugewinnen, müsse ein neues Verfahren in einer Zeit von bis zu zwölf Jahren entwickelt werden. Das könnte auf der bisher praktizierten Klärschlamm-Monoverbrennung aufbauen, bei der nur dieses Material verbrannt wird.

In Deutschland gibt es schon mehrere derartige Anlagen, unter anderem in Berlin-Ruhleben, im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, in Hamburg und in München. Bei dem neuen Verfahren geht es vor allem darum, den Phosphor aus der Asche zurückzugewinnen, damit er wiederverwertet werden kann. „Das ist eine große technologische und finanzielle Herausforderung. Daran wird aber bereits geforscht“, sagt die Unternehmenschefin.

Allein sei die Stadtentwässerung für diese gewaltige Aufgabe zu klein. Für den Bau einer Verbrennungsanlage müssten mehrere Partner gefunden werden. Deshalb ist Röstel froh, in der Firmenfamilie von Gelsenwasser, aber auch in Sachsen, zahlreiche kompetente Partner für diese Aufgabe zu haben. Die Aktiengesellschaft aus Gelsenkirchen hält 49 Prozent der Anteile an der Stadtentwässerung.

Je größer die Verbrennungsanlage wird, umso effizienter kann sie betrieben werden. Eine kleine Anlage wäre für ein Unternehmen wie die Stadtentwässerung Dresden wesentlich teurer. Das hätte zur Folge, dass die Abwassergebühren steigen.

Die Mikroschadstoffe: Was geschieht mit den Restmedikamenten?

Die Stadtentwässerung hält derzeit zwar alle gesetzlich geforderten Grenzwerte ein. Die Frage steht jedoch, wie künftig mit Mikroschadstoffen umgegangen wird, die vom Klärwerk Kaditz noch in die Elbe und andere Gewässer fließen. Dabei handelt es sich unter anderem um Arzneimittel-Rückstände, die sich wie beim weit verbreiteten Schmerzmittel Diclofenac, in der Umwelt nur sehr schwer abbauen. Studien haben schon Veränderungen von Hormonen bei Fischen nachgewiesen. Etwa 40 Prozent der veralteten flüssigen Restmedikamente werden in die Toilette geworfen und gehen dann in die Gewässer. „Möglicherweise kommen in zwei bis drei Jahren mit einer Gesetzesnovellierung neue Grenzwerte auf die Agenda“, erklärt Röstel.

Die Schweiz hat sich bereits für eine vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen entschieden. Würde sich der Bund dafür entscheiden, müssten in Kaditz 40 bis 50 Millionen investiert werden. Kosten, die letztlich die Gebührenzahler tragen müssen.

Dieses Jahr hat die Stadtentwässerung mit Abwasserunternehmen in Plauen und Chemnitz sowie der TU Dresden, der Bergakademie Freiberg und anderen Partnern das Forschungsprojekt „MikroModell“ gestartet. Entwickelt wird ein Stoffflussmodell für die Flüsse Elbe, Weiße Elster, Chemnitz und Mulde. Das simuliert die Belastung der Gewässer durch die Mikroschadstoffe.

