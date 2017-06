Kosmetik-Diebe bleiben ohne Beute Ein Ladendetektiv hat zwei Tschechen im Zittauer Kaufland an der Christian-Keimann-Straße beobachtet, die Waren entwendeten. Gegenüber der Polizei logen sie erst mal.

Das Kaufland an der Christian-Keimann-Straße. © Thomas Eichler

Der Ladendetektiv vom Kaufland an der Christian-Keimann-Straße in Zittau hat am Mittwochnachmittag das Polizeirevier Zittau verständigt, weil er zwei Personen beim Diebstahl beobachtete. Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz begab sich daraufhin zum Tatort und stellte in unmittelbarer Nähe einen Mann und eine Frau aus Tschechien, auf welche die zuvor abgegebene Beschreibung passte.

Beim Blick in den Rucksack und die Handtasche der beiden fanden die Beamten Kosmetikartikel im Wert von über 300 Euro und drei Einwegspritzen, die bei einem Test auf Drogen positiv anschlugen. „Die beiden gaben an, die Kosmetik zuvor in Tschechien gekauft zu haben, konnten aber keinen Kassenbon vorweisen“, teilt Bundespolizei-Sprecher Ronny Probst mit. Der Ladendetektiv hingegen kannte die Waren. Demnach stammt die Kosmetik komplett aus dem Supermarkt. Gegen das Diebes-Pärchen stellten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonderen schweren Falls des Diebstahls. (szo/tc)

