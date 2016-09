Kosmetik am Fußballplatz TuS Weinböhla bekommt einen Kunstrasen. Schon im November soll er bespielbar sein. Ein sportlicher Plan.

Künstliches Grün ersetzt künftig den staubigen Untergrund des Weinböhlaer Hartplatzes. © Klaus-Dieter Brühl

Schürfwunden und Staublunge während des Trainings- oder Spielbetriebes auf der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte in Weinböhla – damit soll bald Schluss sein. Zu Wochenbeginn sind dort Bauleute angerückt, um aus dem bisherigen Hart- einen schmucken neuen Kunstrasenplatz zu zaubern. Schon im November könnten, so der Bauplan aufgeht, hier die ersten Kicker auf sattem „plastischen“ Grün agieren. Ein wahrhaft sportlicher Zeitplan.

Die Stimme bei Tom Petters hebt sich leicht, wenn er über „seine“ Baustelle spricht. „Da geht schon ein bisschen ein Traum in Erfüllung“, bekennt der Vereinsvorsitzende des TuS Weinböhla. Mehr als zehn Jahre hat sich der Verein um eine Modernisierung des noch aus DDR-Zeiten stammenden Hartplatzes bemüht. Jetzt gibt es die Komplettlösung. Denn neben Kunstrasenplatz werden auch eine Flutlichtanlage, ein Ballfangzaun, mehr als 40 Parkplätze sowie Rettungs- und Wirtschaftswege gebaut.

Kunstrasen im Landkreis zurück 1 von 6 weiter In Meißen (3): im Stadion „Heiliger Grund“, Juteplan und DFC-Jugendwiese Großenhain (1): Sportpark Husarenviertel (seit 2011) Riesa:(1): im Sportkomplex Pausitzer Delle (seit 2008) Radebeul (2): Lößnitzstadion, Weinbergstadion Weinböhla: ab November 2016 Coswig plant den Bau eines Kunstrasenplatzes. Die Stadt hat grundsätzlich zugestimmt.

Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ist dies natürlich eine große Herausforderung für den Verein. Alles in allem sind rund 800 000 Euro zu schultern. Etwa die Hälfte davon steuert das Weinböhlaer Rathaus bei, mehr als 200 000 Euro kommen an Fördermitteln vom Freistaat Sachsen. Bleibt ein „Rest“, den TuS Weinböhla selbst aufbringen muss. Das soll aus Vereinsgeldern, aber unter anderem auch durch Spenden erfolgen. Einen entsprechenden Aufruf hat TuS inzwischen gestartet, Flyer in Umlauf gebracht. Tom Petters und der Vereinsvorstand setzen zudem auf die tatkräftige Hilfe aller Sportinteressierten. „Viele fleißige Hände werden gefragt sein“, so der Vereinsboss.

So oder so: Dass Weinböhla einen Kunstrasenplatz bekommt, ist eigentlich überfällig. 15 Mannschaften befinden sich im regelmäßigen Trainings- und Wettkampfmodus. Vor allem mit Beginn der kalten Monate bringt das Probleme. Denn dann wird der herkömmliche Rasenplatz in der Regel gesperrt oder geschont, musste bislang auf den Hartplatz ausgewichen werden. Dieser Umstand könnte übrigens in der laufenden Saison noch zu dieser oder jener Spielverlegung mit Weinböhlaer Beteiligung führen. Die Fußball-Abteilung müsse sich deshalb in Absprache mit dem Kreisverband darum kümmern, dass Spiele entweder auf Plätzen bei Nachbarvereinen stattfinden oder aber das Heimrecht getauscht wird, so Tom Petters. Angesichts des Zeitplans für den Bau dürfte sich der Aufwand allerdings in Grenzen halten.

Sportlich läuft es für TuS Weinböhla ohnehin momentan sehr gut. Mit einer tollen zweiten Halbserie eroberten die Männer zum Saisonende auf der Zielgeraden noch den 2. Platz in der Kreisoberliga. Ein paar Wochen vorher holten sie sich im Elfmeterschießen den Kreispokal gegen die Reserve des Großenhainer FV. Und auch in der gerade begonnenen Saison hat sich das Team um Trainer Yves Würgau prächtig präsentiert, steht nach zwei Spieltagen ohne Makel punktgleich mit Favorit SG Canitz auf dem 2. Platz. Im Landespokal schnupperte TuS gegen den „Erzrivalen“ aus Coswig an einer Überraschung, musste sich nach großem Kampf jedoch mit 0:2 beugen.

Natürlich sei der Kreismeistertitel in dieser Saison ein Thema im Verein, sagt Tom Petters. Klar, denn das bringt namhaftere Gegner ins Stadion. An eine Erweiterung der Zuschauerkapazität denkt man in Weinböhla allerdings derzeit nicht. Der Kunstrasenplatz hat absolute Priorität.

