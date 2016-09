Korruptionselite vor Gericht In Madrid beginnt ein spektakulärer Prozess. Angeklagt sind 65 Manager und Prominente. Sie haben auf Kosten der Sparkasse Caja Madrid eingekauft und Urlaub gemacht.

Volle Anklagebank. 65 Manager und Prominente aus Ökonomie und Politik müssen sich wegen Veruntreuung verantworten. © dpa

Estanislao Rodríguez-Ponga war in Not. Der ehemalige spanische Finanzstaatssekretär wollte Geld ziehen, aber offensichtlich hatte er mehrmals eine falsche Geheimnummer eingegeben. In einer Mail an den Generaldirektor der Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, bat er um eine neue PIN. „Die Karte ist nicht blockiert“, antwortete ihm Barcoj am selben Tag. „Das Limit ist überschritten.“ Aber alles kein Problem. Am nächsten Tag sorgte Barcoj dafür, dass Ródríguez-Ponga im April des Jahres 2007 mit seiner Kreditkarte statt wie gewöhnlich monatlich 5 500 Euro ausnahmsweise 11 500 Euro ausgeben durfte. Nicht sein eigenes Geld. Sondern das der Caja Madrid, in deren Verwaltungsrat Rodríguez-Ponga damals saß. Die Madrider Sparkasse kümmerte sich um ihre Leute.

Ab diesem Montag wird Rodríguez-Ponga, Barcoj und 63 weiteren Angeklagten vor dem Nationalen Gerichtshof in Madrid wegen ihrer Kreditkarten der Prozess gemacht. Es wird ein spektakuläres Verfahren sein. Die Finanz- und Politikelite des Landes sitzt auf der Anklagebank: zum Beispiel Rodrigo Rato, ehemaliger Finanz- und Wirtschaftsminister und einige Jahre Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), der langjährige Caja-Madrid-Präsident Miguel Blesa, der frühere Verwaltungschef des spanischen Königshauses, Rafael Spottorno, der ehemalige Chef des Unternehmerverbandes, Gerardo Díaz Ferrán, zwei bekannte liberale Ökonomen, Juan Iranzo und Alberto Recarte, und dazu viele weitere Sparkassenvorstände und Verwaltungsratsmitglieder. Insgesamt 61 Männer und vier Frauen. Ihnen allen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sich mit ihren Kreditkarten auf Kosten der Caja Madrid illegal bereichert zu haben.

Die Bedeutung dieses Prozesses fasst die Netzzeitung eldiario.es mit „Eine Ära vor Gericht“ zusammen. Eine Ära der ökonomischen Verantwortungslosigkeit, als Banker mit Millionengehältern ihre Institute sehenden Auges in den Ruin führten und bis zuletzt alles dafür taten, dass es ihnen selbst gut ging. 51,3 Milliarden Euro hat der spanische Staat nach Berechnungen der Banco de España in die Rettung vor allem der spanischen Sparkassen gesteckt; rund 30 Milliarden davon wird er mit Sicherheit nie wiedersehen.

Die Geldhäuser hatten in Zeiten des Immobilienbooms Kredite vergeben, als existiere kein Morgen. Am Ende, nach Platzen der Blase 2008, waren es vor allem die großen Immobilienentwickler, die das geliehene Geld nicht zurückzahlen konnten. Um das System zu retten, sprang der Staat ein, mit freundlicher Unterstützung der Europäischen Union, die Spanien 2012 mit einem Kredit von 40 Milliarden Euro unter die Arme griff. Die spanischen Steuerzahler werden ihn zurückzahlen müssen.

Ausgaben stiegen im August deutlich

Angesichts dieser Milliardensummen sind die gut 15 Millionen Euro, die die 65 Angeklagten veruntreut haben sollen, ein eher bescheidener Betrag. Aber sie symbolisieren die moralische Hartleibigkeit einer Finanzelite, die sich das gute Leben gönnte, während sie dazu beitrug, ihr Land in die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten zu führen.

Dass der Prozess überhaupt stattfindet, ist einem anonymen Informanten zu verdanken, der Ende 2013 rund 8 000 interne Mails der Caja Madrid kopierte und auf Umwegen an eldiario.es weiterleitete, die das Material auswertete. In einer dieser Mails vom 1. September 2009 informierte der damals scheidende Verwaltungsratssekretär der Caja Madrid seinen Nachfolger detailliert über die reguläre Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder. Außerdem, schrieb der Sekretär, „hat jeder von ihnen eine Visa-Karte für Repräsentationsausgaben, bis jetzt black in fiskalischer Hinsicht“. Eine Kopie der Mail ging an den damaligen Caja-Madrid-Präsidenten Blesa.

Die Veröffentlichung dieser Mail durch eldiario.es setzte juristische Ermittlungen in Gang, die schließlich in der Anklageerhebung gegen die Führungsleute und die Verwaltungsratsmitglieder der Caja Madrid mündeten.

Die Ausgaben, die sie mit ihren persönlichen Kreditkarten auf Kosten der Sparkasse tätigten, wurden nicht nur dem Finanzamt verschleiert. Die mit der Karte Beglückten mussten auch keinerlei Rechenschaft über deren Nutzung ablegen. Für die Angeklagten war die angebliche „Visa-Karte für Repräsentationsausgaben“ einfach eine zusätzliche Einkommensquelle, mit der sie Schmuck, Wein, elektronische Geräte bezahlten oder wonach immer sonst ihnen gerade gelüstete. Ihre Ausgaben stiegen immer in der Karwoche, im August und zu Weihnachten deutlich an. Das Einzige, was sie kümmerte, war die Deckung ihrer Karte, weswegen sie sich im Fall der Fälle mit dem Generaldirektor Barcoj in Kontakt setzten, der immer für sie da war. Jetzt sitzen sie deswegen vor Gericht. Ohne Schuldbewusstsein, nach allen öffentlichen Kommentaren, die bisher von ihnen zu hören waren. Das Verfahren wird mindestens bis Dezember dauern.

