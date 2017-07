Korrektur hinterm Damm Rennersdorfs Rückhaltebecken ist in Betrieb. Eine Veränderung wird es noch geben.

Dieses Bild vom Hochwasserrückhaltebecken in Rennersdorf stammt aus dem Jahr 2011. Die nun noch umzubauenden Wasserabflüsse, die durch eine Metallwand getrennt sind, kann man hier sehr gut erkennen (Mitte). Rechterhand kommt die Hochwasserentlastung ins Bild. Das ist im Ernstfall eine Art Überlauf für das Becken. © Archiv-Foto: Steffen Scholz

Rennersdorf. Gras ist Rennersdorf im wahrsten Sinne des Wortes über die Flächen des Hochwasserrückhaltebeckens gewachsen, die vor einigen Monaten noch mit Wasser bedeckt waren. Eines der wichtigsten Themen ist die Schutzanlage in diesem Jahr für die Landestalsperrenverwaltung (LTV) in Bautzen: Mit dem finalen Test von Ende Januar bis Ende März ist das Becken nach etlichen Jahren Planungs- und Bauzeit und rund 48 Millionen Euro Kosten endlich offiziell in Betrieb. Zu rechnen, regeln und klären gab es dennoch einiges im Nachgang. Ein Überblick über Erfolge und Aufgaben:

Wie hoch ist der Schaden, der durch den Probestau entstanden ist?

Laut Bautzener LTV-Betriebsleiter Sebastian Fritze ist nach dem Teststau eine Bruttoschadenssumme von 73 000 Euro gemeldet worden. „Davon sind bereits 39 000 Euro ausgezahlt worden, die restlichen 34 000 Euro werden in den kommenden Wochen und Monaten fließen“, sagt er. Neben einer weggeschwommenen Fußgängerbrücke und einigen Schäden an den Kunstwerken des Skulpturenpfades handele es sich zudem um noch anstehende Zahlungen, um den Ausfall von Ernteerträgen auf Landwirtschaftsflächen auszugleichen. Dort werde sich das genaue Ausmaß noch zeigen. Generell gibt sich der Bautzener LTV-Chef zufrieden mit dem Ergebnis, denn abrutschende Hänge oder schwerwiegendere Schäden habe es nicht gegeben. Wohl auch, weil die LTV das Wasser langsam wieder abgelassen hat. Gut gelaufen ist auch die Kooperation mit den betroffenen Anwohnern vor Ort sowie den Flächenbesitzern von der Brüder-Unität bis zur Stadt Herrnhut, lobt Fritze. Froh ist er übrigens auch, dass bei den – eigentlich illegalen – Bootsfahrten auf dem Stausee niemandem etwas passiert ist. Einen solchen See über einen so langen Zeitraum werde es aber absehbar nicht mehr geben.

Sind nun noch Arbeiten oder Nachbesserungen nötig?

Ja, es sind noch Verbesserungen an der Anlage geplant. „Sie haben aber nichts mit der Sicherheit beim Einstau zu tun“, betont Sebastian Fritze umgehend. Verbessern wolle man den sogenannten Unterstrombereich, also den Teil der Anlage, der sich hinter dem Damm befindet und wo das Wasser ab- und weitergeleitet wird. Dort gibt es jetzt noch zwei Abflüsse nebeneinander: den normalen Durchlass und den Ökotunnel. Beide sind durch eine metallene Spundwand getrennt. „Eigentlich war das eine Behelfslösung in der Bauzeit und so nicht geplant“, erklärt Fritze. Durch den unumgänglichen Wechsel der Planungsbüros war diese Variante geblieben. Ideal ist sie aus mehreren Gründen nicht: „Der Unterstrombereich ist wenig naturnah ausgebaut“, formuliert der LTV-Chef. Ein wichtiger Punkt ist zudem, dass derzeit die abfließende Wassermenge mit zwei Pegeln gemessen und addiert muss. Auch die Unterhaltung der Konstruktion sei nicht optimal. Wann möglicherweise Bauarbeiten starten, ist noch offen – im allerbesten Fall im kommenden Jahr. Derzeit liege aber der Ball bei den Planern. Zu möglichen Kosten könne man aus diesem Grund ebenfalls noch keinerlei Angaben machen.

Wie wird das Rückhaltebecken künftig gesteuert und bedient?

Im Notfall spielen Technik und Mensch Hand in Hand: Wird an den Regenmessstellen oder beim Durchfluss am Damm eine bestimmte Wassermenge erreicht, geht die Anlage automatisch zunächst in Bereitschaft. „Zugleich werden unsere Mitarbeiter informiert und können dann schnell vor Ort sein, um die Lage zu überprüfen und die Anlage selbst zu steuern“, erklärt Fritze. Diese halbautomatische Lösung ist nötig, weil die Vorwarnzeiten durch die Gegebenheiten im Einzugsgebiet sehr kurz sind, erläutert der Bautzener LTV-Chef. Steht kein Hochwasser an, wird das Becken regelmäßig überwacht. Ein- bis zweimal in der Woche werden künftig Mitarbeiter vor Ort sein und auch Kontrollmessungen durchführen.

Laufen die juristischen Auseinandersetzungen zum Bau noch?

Ein Verfahren gegen ein Planungsbüro aus der Anfangsphase ist inzwischen mit einem Vergleich abgeschlossen worden. Mindestens eine weitere juristische Auseinandersetzung mit Planern und Baufirma läuft allerdings noch, skizzierte Sebastian Fritze auf Nachfrage.

zur Startseite