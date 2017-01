Kornmarkt-Center lockt mehr Kunden an Mehr als vier Millionen Besucher zählte das Einkaufszentrum im vergangenen Jahr. Auch 2017 will Center-Manager Christian Polkow einiges bewegen.

Elke Kocner ist Verkäuferin bei Bijou Brigitte im Kornmarkt-Center und wünscht sich, ebenso wie Center-Manager Christian Polkow für 2017, dass die Geschäfte ebenso gut laufen wie die letzten Jahre. © Robert Michalk

Das Einkaufszentrum im Herzen von Bautzen ist nach wie vor ein großer Anziehungspunkt für Kunden aus nah und fern. Zum Jahreswechsel sprach die SZ mit Christian Polkow, der seit anderthalb Jahren die Geschicke des Hauses leitet.

Herr Polkow, wenn Sie auf das Jahr 2017 blicken, welche Veränderungen in der Handelslandschaft des Kornmarkt-Centers sehen Sie da?

2017 ist ein Jahr, in dem ich keine größeren Veränderungen in der Handelslandschaft unseres Hauses erwarte. Wir haben mit fast allen Mietern langfristige Verträge abgeschlossen. In der Regel sind diese auf zehn Jahre befristet. Dementsprechend ist erst 2020 das Jahr, wo es mehr Veränderungen geben könnte. Denn das Kornmarkt-Center ist ja im Herbst 2000 eröffnet worden. Zurzeit bin ich sehr froh, dass unser Haus voll vermietet ist.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf das abgelaufene Jahr 2016 zurück?

Ich bin durchaus zufrieden. Absolut gesehen können wir ein leichtes Besucher-Plus gegenüber dem Vorjahr bei einem insgesamt stabilen Umsatzniveau verzeichnen. Unsere Zählanlage zeigte zum Jahresende 4,13 Millionen Besucher an.

Vertreter des sächsischen Einzelhandels sagen, dass zunehmend tschechische und polnische Kunden in deutsche Einkaufszentren strömen. Können Sie dies für Ihr Haus bestätigen?

Diesen Eindruck haben wir nicht erst seit dem vergangenen Jahr. In Gesprächen mit unseren Mietern konnte ich heraushören, dass sich dabei die Zahl der Kunden aus den Nachbarländern 2016 in etwa auf dem gleichen Niveau bewegt hat, wie im Jahr 2015.

Wie lief denn 2016 das Weihnachtsgeschäft?

Obwohl die Gesamt-Besucherzahl 2016 leicht gestiegen ist, mussten wir feststellen, dass es im Dezember diesmal etwas schlechter lief, als im Vorjahr. Nach meiner Wahrnehmung hat das verschiedene Gründe. Hier sehe ich zum Beispiel die etwas ungünstige Lage der Feiertags-Termine, das frühe Ende des Wenzelsmarktes am 18. Dezember und auch zum Teil schlechtes Wetter an wichtigen Verkaufstagen. So war zum Beispiel der letzte verkaufsoffene Sonntag, der 18. Dezember, ziemlich enttäuschend, weil es den ganzen Tag regnete. Das machte sich natürlich dadurch bemerkbar, dass auch im Center nicht so viel los war, wie wir erwartet hatten.

Die Ü-31-Party am 22. Oktober nahm nach einer Stinke-Attacke ein jähes vorzeitiges Ende. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Ich hatte bereits unmittelbar nach der Party gesagt, dass wir nicht gleich generell Center-Partys infrage stellen werden. Es ist aber absehbar, dass es in diesem Jahr keine Ü-31-Party geben wird. Denn ohnehin hatte es auch vor 2015 Jahre gegeben, in denen keine Party stattfand. Nicht ausgeschlossen ist es, dass wir in den Folgejahren unser Haus wieder für ein solches Event öffnen werden. Zu dem Vorfall im Oktober sind mir aktuell keine neuen Ermittlungsergebnisse bekannt.

Auf welche Veranstaltungshöhepunkte dürfen sich die Kunden des Kornmarkt-Centers 2017 freuen?

Bereits am 13. Februar zieht bei uns der Frühling ein. Wie es unsere Kunden seit Jahren gewöhnt sind, wird die Ladenstraße mit bunter Blütenpracht geschmückt sein. Das Thema lautet diesmal „Frühlingserwachen im Spreewald“. Das freut mich besonders, weil es ein Thema mit einem im weiteren Sinne regionalen Bezug ist. Im Laufe des Jahres wird es viele weitere lokale Themen auf unserer Ladenstraße geben, wir werden unverändert großen Wert auf unsere saisonalen Dekorationen legen und viele unserer erfolgreichen Bonusaktionen fortführen.

Womit wollen Sie speziell junge Kunden für das Korni begeistern?

Zum Beispiel mit der sogenannten Selfie-Photobox, die für einen Monat zu Gast sein wird, wo man sich vor verschiedenen Hintergründen fotografieren kann, um die Bilder dann sofort aufs Handy zu laden oder bei Facebook zu posten.

Gespräch: Carmen Schumann

