Koreanische Annäherung Der ehemalige deutsche Profi Martin Hyun organisiert das olympische Eishockey-Turnier im Süden. Er trifft Athleten aus dem Norden des geteilten Landes.

Ki-chol Thae (l.) aus dem Norden und Martin Hyun begegnen sich im Süden – ein außergewöhnliches Treffen in angespannter Lage. © dpa

Diese Begegnung vergisst Martin Hyun wohl nie. Angesichts der wachsenden politischen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA berichtete der ehemalige deutsche Eishockey-Profi über ein außergewöhnliches Treffen mit dem Assistenztrainer der nordkoreanischen Frauen-Auswahl Ki-chol Thae in der südkoreanischen Olympia-Stadt Gangneung.

Vor der WM der Division II herrschten laut Hyun um die Sportstätten und den Olympia-Park im Coastal Cluster extreme Sicherheitsvorkehrungen. „Wir wurden von den südkoreanischen Sicherheitsbehörden und entsprechenden Ministerien im Umgang mit Nordkorea gebrieft. Wichtig war, keine Provokationen zu erzeugen“, schilderte er die angespannte Lage.

„So durften Zuschauer die südkoreanische Flagge nur in A-3-Größe mit in die Arenen bringen“, berichtete der Krefelder, der seit dem 1. Januar 2015 als stellvertretender Sport-Manager im Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele und Paralympics von Pyeongchang arbeitet. „Die nordkoreanische Mannschaft wurde immer von der Polizei und Sicherheitsbeamten eskortiert und geschützt.“

Doch der 38-jährige Sohn südkoreanischer Auswanderer nutzte bei der WM die Chance, mit den Nordkoreanern, die ihr Duell gegen den Nachbarn aus dem Süden mit 0:3 verloren, in Kontakt zu kommen. „Aufgrund meiner deutschen Staatsbürgerschaft hatte ich leichten Zugang zu den nordkoreanischen Delegierten. Ich genoss eine gewisse politische Immunität“, sagte Hyun, der 2004 als erster Profi mit koreanischen Wurzeln in der Deutschen Eishockey-Liga auflief, die ungewöhnliche Situation, in der er ein Zeichen für Frieden und Versöhnung setzte. Hyun verhehlt auch nicht, wie er die Gemütslage der Südkoreaner im Umgang mit Menschen aus dem Norden derzeit empfindet: „Meine Kollegen sorgen sich sehr und hoffen, dass die Lage sich wieder beruhigt.“

Sein Treffen mit dem nordkoreanischen Trainer verlief herzlich. „Ich habe es nie politisch gesehen, sondern allein auf sportlicher und menschlicher Ebene. In den wenigen Tagen konnte ich häufig mit ihm über persönliche Dinge debattieren – den Geburtsort meiner Eltern, meine Eishockey-Vergangenheit und anderes. Er nannte mich schließlich einen ,Freund‘“.

Während der Frauen-WM in den beiden olympischen Eishockey-Hallen habe er versucht, den Nordkoreanern mit Artikeln wie Pucks, Isolierbändern, Plastik-Tapes und anderem auszuhelfen. Daher war ihm der Dank des Trainers gewiss. „Wir haben uns sehr emotional verabschiedet. Es flossen Tränen. Ich habe ihm gesagt, dass wir uns eines Tages wiedersehen“, sagte Hyun.

Ob die Nordkoreaner eine Möglichkeit sehen, Starter zu Olympia im Februar zu entsenden, habe man nicht angesprochen. „Letztlich zählt die Linientreue der Nordkoreaner und das, was von oben entschieden wird“, sagte Hyun, der als Zehnjähriger den Mauerfall und die deutsche Einheit miterlebte. Sein Vater kam 1969 nach Deutschland, seine Mutter 1971. Erst in Krefeld lernten sie sich kennen und lieben. Daher lief Hyun für die Pinguine als Rechtsaußen stets mit der Trikotnummer 71 auf.

Drei Jahre lebt Hyun mit seiner Frau Daniela in Südkorea, um zum Gelingen des olympischen Turniers beizutragen. Dann zieht es ihn wieder zurück in seine Wahlheimat Berlin. Nach seiner DEL-Karriere arbeitete Hyun als Buchautor und im Parlamentsbüro des ehemaligen südkoreanischen Gesundheitsministers. Intensiv beschäftigt er sich in seinem literarischen Werk mit der Lage seiner Landsleute. (dpa)

zur Startseite