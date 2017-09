Korea-Krise belastet Olympia immer mehr Experten debattieren über Alternativen. Sie bringen München und Sotschi ins Gespräch.

Der ehemalige Ruderer und jetzige Ökonom Wolfgang Maennig plädiert für München, fordert mehr Bescheidenheit, weniger Gigantismus und temporäre Anlagen. © picture alliance / dpa

Die Zuschauer bleiben weg. Spitzenfunktionäre sprechen schon von Verlegung. Die militärische Bedrohung durch Nordkorea wird für die Olympischen Winterspiele vom 9. bis zum 25. Februar 2018 im nur 80 Kilometer entfernten südkoreanischen Pyeongchang zu einem immer größeren Problem.

„Wir sollten einen Plan B entwerfen für den Fall, dass dieser Konflikt eskaliert“, sagt René Fasel als erster Spitzenfunktionär. Der 67-jährige Schweizer ist seit 1994 Präsident des Eishockey-Weltverbandes und in dieser Funktion seit 1995 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Er denkt, dass Sotschi als Ausrichter im Winter 2014 in der Lage sei, „die Spiele kurzfristig zu übernehmen“.

Putin schafft das in fünf Monaten

Wolfgang Maennig sieht das ähnlich. „Sotschi könnte es logistisch und ökonomisch leisten“, sagt der 57-jährige Hamburger Professor für Wirtschaftswissenschaften, der bei Olympia im Sommer 1988 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul zum goldenen Ruder-Achter gehörte. Der russische Präsident Wladimir Putin schaffe das auch in fünf Monaten. Eine Verlegung berge die Chance, vom Gigantismus der Spiele wegzukommen. „Wir müssen bereit sein, bescheidener zu denken.“

Maennig hält auch München als Ausrichter im Sommer 1972 für eine Alternative. „Es muss ja nicht der letzte Schrei bei den Sportstätten sein.“ Man müsse bereit sein, temporäre Anlagen zu bauen. „Warum kann ein olympisches Dorf nicht auch aus Containern bestehen?“, fragt er, zumal dafür inzwischen „hochinteressante Konzepte“ existieren.

Die bayerische Metropole bewarb sich für die Winterspiele 2018 und 2022, war erst gegen Pyeongchang und dann aufgrund des fehlenden Rückhalts bei den Bewohnern durchgefallen. Die Olympia-Gegner fühlten sich auch durch den geplanten Bau von mehreren Hundert Wohnungen für das olympische Dorf abgeschreckt.

Das Internationale Olympische Komitee hält bisher noch nichts von solchen Szenarien. „Wir beobachten die Lage natürlich genau“, sagt Gunilla Lindberg. Die 70-jährige Schwedin leitet die Koordinierungskommission und inspiziert den nächsten Olympiaort regelmäßig. Für den Augenblick sehe sie „noch kein Sicherheitsrisiko für die Winterspiele“.

Die Raketenabschüsse des unberechenbaren nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un schrecken die Welt aber auf. Der Kartenvorverkauf befindet sich fünf Monate vor dem Olympia-Auftakt auf einem historischen Tief. Gerade mal 52 000 der 1,18 Millionen Tickets wurden bisher im Gastgeber-Land verkauft. Auch die Absätze auf den wichtigen Auslandsmärkten China und Japan laufen nicht nach Wunsch.

Bach spricht auch mit Trump

Die südkoreanischen Olympiamacher spielen die Probleme herunter. Bereits vor den Sommerspielen 1988 in Seoul gab es Spannungen, betont Lee Hee Beom, Präsident des Organisationskomitees in Pyeongchang. Damals explodierte ein Flugzeug der südkoreanischen Airline, nachdem ein nordkoreanischer Agent dort eine Bombe versteckt hatte. „Wir können in Korea nicht alle politischen Risiken generell ausschließen“, sagt Lee.

Das Internationale Olympische Komitee setzt weiter auf Diplomatie. Präsident Thomas Bach führt in dieser Angelegenheit derzeit Gespräche mit den bedeutendsten Staatsoberhäuptern, darunter US-Präsident Donald Trump, und den Vereinten Nationen. Die Verantwortlichen glauben fest daran, dass die ersten Winterspiele auf der koreanischen Halbinsel wie geplant über die Bühne gehen können – noch. (sid/SZ)

