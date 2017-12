Kopfzerbrechen über die Bahnhofstraße Viele wollen, dass die alten Bäume stehen bleiben. Doch das bringt womöglich das ganze Sanierungsgebiet in Gefahr.

Parkchaos vor den Geschäften. So wie an diesem Tag sieht es sehr häufig auf der Bahnhofstraße aus. Auch außerhalb der erlaubten Flächen wird geparkt, weil die Stellplätze nicht ausreichen, aber auch nicht jeden Tag kontrolliert wird. Der Baum vor der Apotheke wurde inzwischen gefällt. Mehr Platz ist deshalb aber noch nicht. © Nina Schirmer

Radebeul. Einen Schokoladenweihnachtsmann und eine Mandarine fand am Mittwochabend jeder Stadtrat auf seinem Platz. Der kleine weihnachtliche Gruß soll den Weg in die Besinnlichkeit weisen, sagte Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) zu Beginn der Sitzung. Wohl wissend, dass auf der Tagesordnung einige Punkte standen, über die weniger besinnlich diskutiert wird. Einer davon: die Bahnhofstraße in Radebeul-West.

Nach knapp vier Monaten hat die Stadt jetzt bekannt gegeben, was bei der Umfrage zur Einkaufsstraße herausgekommen ist. Bis Ende August konnten die Bürger über drei verschiedene Varianten abstimmen, wie die Straße saniert werden soll. Insgesamt wurden 343 Stimmen abgegeben. Viele der Befragungsteilnehmer haben aber nicht nur ihr Kreuz bei ihrem Favoriten gesetzt, sondern dazu noch ihre Meinung in Texten kundgetan. Deshalb habe sich die Auswertung so lange hingezogen , sagt Baubürgermeister Jörg Müller.

Das große Grübeln begann in der Verwaltung, als das Ergebnis der Befragung auf dem Tisch lag. Denn die Bürger haben der von der Stadt favorisierten Lösung eine Absage erteilt. Die Verwaltung hatte sich für Variante 2 ausgesprochen. Die sieht vor, dass die vorhandenen Alleebäume gefällt und dafür neue, kleine Bäume gepflanzt werden. Damit wäre auf der Straße mehr Platz und die Zahl der Parkplätze könnte fast verdoppelt werden auf 23. Das hätte den Vorteil, dass dann auch genügend Platz für Marktstände wäre. Sowohl die ansässigen Händler als auch viele Bürger wünschen sich auf der Bahnhofstraße einen Wochenmarkt.

Doch unter den Teilnehmern der Befragung fiel diese Variante durch. Nur 23 Prozent stimmten dafür, dass die alten Bäume wegkommen. Der Großteil (43 Prozent) sprach sich stattdessen für Variante 1 aus. Bei dieser Version bleiben die Bäume stehen, zusätzlich werden auf der Ostseite der Straße neue gepflanzt. Mehr Parkplätze würde es dann aber nicht geben. De facto bliebe mit zwölf Stellplätzen alles beim alten. Das Problem: Die Parkplätze reichen schon jetzt vorne und hinten nicht aus. Und für einen Wochenmarkt wäre auch kein Platz. Denn damit der sich wirtschaftlich lohnt, müssten mindestens 15 Stände Platz finden.

Außerdem muss es bei einem Wochenmarkt auch zwingend eine Rettungsgasse geben, erklärt Müller. Auf der Hauptstraße in Ost zum Beispiel verläuft sie in der Mitte zwischen den Ständen. Die Bahnhofstraße ist aber schmaler und wenn die Bäume stehen bleiben, wäre kein Platz für Rettungsfahrzeuge.

„Eine eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben“, sagt Oberbürgermeister Wendsche und bringt damit das Dilemma auf den Punkt. Egal, welche Variante umgesetzt wird, die Stadt kann es nicht allen recht machen. Das Stadtoberhaupt betont aber, dass die Bahnhofsstraße durch den Umbau als Einkaufsort attraktiver werden soll und nicht als Grünzone. Mit diesem Ziel sei überhaupt erst das komplette Sanierungsgebiet ausgerufen wurden. Ausgangspunkt aller Überlegungen sei ja ein Hilferuf der Händler gewesen, so Wendsche. Und die hätten sich ausdrücklich mehr Parkplätze und einen Wochenmarkt gewünscht.

Sollte jetzt alles beim Alten bleiben, stellt der Oberbürgermeister sogar das ganze Sanierungsgebiet in Frage. „Wir haben den Bahnhof vergeigt. Wenn wir jetzt noch die Bahnhofstraße vergeigen, bleibt nur noch der Schulstandort.“ Dann müsse man sich fragen, ob es überhaupt noch gerechtfertigt sei, das Sanierungsgebiet aufrechtzuerhalten.

In der Befragung hatten viele gesagt, dass sie für Variante 1 mit den alten Bäumen sind, aber trotzdem ein Wochenmarkt kommen soll. Doch damit haben die Bürger quasi keine Entscheidung getroffen. Denn die Stadt hat deutlich gemacht, dass beides nicht geht. Bei der Abstimmung stand auch noch eine dritte Variante zur Wahl, über die im Moment aber nicht mehr diskutiert wird. 30 Prozent der Teilnehmer hatten dafür gestimmt, dass es in Zukunft gar keine Parkplätze mehr auf der Straße geben soll. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde diese Version jedoch deutlich abgelehnt.

Eigentlich sollten die Stadträte am Mittwoch entscheiden, welche Variante umgesetzt wird. Doch wirklich zufrieden schien keiner mit der Situation. Deshalb einigten sich die Räte darauf, die Entscheidung zu vertagen. Vorher soll erneut in den Ausschüssen über die Möglichkeiten diskutiert werden. Stadtrat Uwe Wittig (Freie Wähler) kritisierte, dass die Bürger erst so spät über das Ergebnis der Befragung informiert wurden. Das sei ein Vertrauensverlust in die Verwaltung, sagte er und schlug eine öffentliche Infoveranstaltung vor, bei der die Ergebnisse präsentiert werden.

Ein Baustart in 2018 ist mittlerweile vom Tisch, weil die Straße dann zum Herbst- und Weinfest noch gesperrt wäre. 2019 soll die Sanierung beginnen.

