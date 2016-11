Kopfüber zum Erfolg

Moto-2-Weltmeister Johann Zarco beweist auf dem Podest akrobatische Fähigkeiten, nachdem er bereits fahrerische Fertigkeiten beim finalen WM-Sieg gezeigt hat. Der zweitplatzierte Thomas Lüthi (links) und Franco Morbidelli staunen nicht schlecht. © dpa

Stefan Bradl hat sich trotz schwieriger Bedingungen achtbar aus der Motorrad-Weltmeisterschaft verabschiedet. Der Moto-GP-Pilot fuhr am Sonntag beim Saisonabschluss in Valencia zwar weit hinter der Spitze und beendete seinen 173. und vorerst letzten Grand Prix als 13. Immerhin bekam er dadurch aber noch mal einige WM-Punkte. Das war nicht zu erwarten, nachdem an der Werks-Aprilia des Moto-2-Champions von 2011 am Morgen beim Aufwärmen noch der Kupplungskorb explodiert war.

Wie Bradl hatten die anderen deutschen Starter zum Finale keine Siegchance. Philipp Öttl belegte in der Moto-3-Kategorie genauso Platz acht wie Jonas Folger in der Moto 2. Marcel Schrötter kam in diesem Limit auf Position zehn. Sandro Cortese, Moto-3-Titelträger von 2012, stürzte in der Anfangsphase und schied aus.

Die drei Weltmeister – der Südafrikaner Brad Binder in der Moto 3, Johann Zarco aus Frankreich in der Moto 2 und Marc Marquez aus Spanien in der Moto GP – standen bereits vor den Finalrennen fest. Die Valencia-Bilanz war aus deutscher Sicht ein Spiegelbild der Saison. Sechs Podestplätze stehen zu Buche, für die Folger beinahe im Alleingang sorgte. Einen Sieg in Brno (Brünn), dazu je zwei zweite und dritte Plätze schaffte er. Der Schwindegger war somit auch im Endklassement als Siebenter bester Deutscher. Cortese landete in Japan auf Platz drei. (dpa) S. 10

