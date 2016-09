Kopfüber in die Apfelplantage Ein Auto hat sich bei Zschoppach mehrfach überschlagen und ist in der Obstplantage gelandet. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle.

Eine Frau ist am Montag bei Zschoppach mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und erst in einer Plantage der Obstland Dürrweitzschen AG zu stehen gekommen. Sie wurde leicht verletzt. © Dietmar Thomas

Eine Frau ist mit ihrem Renault aus bislang ungeklärter Ursache in Zschoppach von der Staatsstraße 36 abgekommen und im Graben einer Apfelplantage der Obstland Dürrweitzschen AG gelandet. „Uns wurde um 10.21 Uhr gemeldet, dass die Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt ist“, sagte Rico Schneider von der Freiwilligen Feuerwehr Zschoppach. Die Muskelkraft der Männer habe gereicht, um sie aus dem Auto zu befreien. „Die Frau mittleren Alters wurde leicht verletzt. Wir haben die Erstversorgung übernommen“, sagte er. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Weggerutscht und gestürzt Kriebstein/OT Grünlichtenberg. Gegen 8.55 Uhr bremste am Montagmorgen ein 15-jähriger Mopedfahrer auf der Mittleren Dorfstraße, wobei das Moped auf der nassen Fahrbahn wegrutschte und unter einem haltenden Traktor liegen blieb. Der 15-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Alkoholfahne wehte bei Verkehrskontrolle Ostrau. Am Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife auf der Ernst-Thälmann-Straße einen Pkw VW. Bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer stellten die Beamten eine Alkoholfahne fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille. Für den Mann ging es im Streifenwagen zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr folgte.

Die elf Kameraden, die mit zwei Fahrzeugen im Einsatz waren, haben die Unfallstelle gesichert. „Es gab einen leichten Stau. Der Verkehr wurde wechselseitig vorbeigeführt“, so Wehrleiter Schneider. Betriebsstoffe seien nicht ausgelaufen. „Wir haben die Batterie abgeklemmt. Außerdem befanden sich in dem Hundefänger Medikamente. Die wurden sichergestellt“, erklärte er. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

An etwa derselben Stelle war vor einem Jahr eine Frau mit einem Hyundai verunglückt. Auch sie war mit leichten Verletzungen davongekommen. Eine Leitplanke muss wie eine Sprungschanze gewirkt haben. Ein Augenzeuge hatte geschildert, dass das Auto regelrecht abgehoben sei, bevor es in der Apfelplantage landete.

