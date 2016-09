Kopfüber in den Bach Ersthelfer können eingeklemmte Personen aus dem verunglückten Fahrzeug retten. Die Bergung des Autos ist schwierig.Der Hergang des Unfalls scheint mysteriös.

Neun Kameraden der Feuerwehr Waldheim sind am Montagmittag an den Gebersbach gerufen worden. Dort lag ein Renault mit polnischem Kennzeichen im Wasser. Den Unfallhergang müssen nun die Experten klären. © André Braun

Im Gebersbach liegt ein Auto auf dem Dach. In dem dichten Gras der Uferböschung ist es von der Straße her nicht sofort auszumachen. Die beiden Insassen hatten gleich in mehrfacher Hinsicht Glück im Unglück.

Gegen 14.30 Uhr sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim zum Unfallort gerufen worden, berichtete Einsatzleiter Sebastian Blech. „Es hieß, dass die Personen noch im Auto eingeklemmt sind“, sagte er. Doch wie sich herausstellte, haben Ersthelfer umsichtig gehandelt. „Sie haben die beiden befreit“, so Blech. Und zwar über die Heckklappe. Das sind die ersten beiden Gründe, warum die Insassen, vermutlich Polen, Glück hatten.

Ein weiterer: Der Gebersbach führt zurzeit nicht viel Wasser. „Normalerweise steht es hier, schätze ich, so um die 50 Zentimeter hoch“, sagte Sebastian Blech. Wäre das der Fall gewesen, wäre der Gegendruck zu groß gewesen, die Heckklappe hätte sich vermutlich nicht öffnen lassen.

Zwei junge Polen in der Klinik

Trotzdem sei es auch bei diesem niedrigen Pegel möglich gewesen, dass die Insassen ertrinken. Deshalb sei es richtig gewesen, sie sofort aus dem Wagen zu befreien – ungeachtet dessen, wie schwer die Verletzungen hätten sein können. Dem Fahrer, ein dem Aussehen nach junger Mann, war eine Halskrause angelegt worden.

Er wurde mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik in Leisnig gebracht, sein Beifahrer ins Klinikum Döbeln. Wie schwer die beiden verletzt worden sind, ist noch nicht bekannt.

Dasselbe gilt für den Unfallhergang. Die beiden waren von Waldheim kommend in Richtung Knobelsdorf unterwegs. Den Reifenspuren nach ist der Renault rechts in den Graben gefahren. Dabei muss er sich aber gedreht haben – und zwar um 180 Grad, denn die Front des Wagens zeigte in Richtung der Stelle, an der das Auto von der Fahrbahn abkam. Um den Sachverhalt zu klären, haben die Polizisten vom Döbelner Revier ihre Kollegen vom Verkehrsunfalldienst verständigt.

Die neun Feuerwehrmänner, die mit zwei Fahrzeugen im Einsatz waren, mussten vor Ort die Stellung halten. Denn anfangs war nicht sicher, ob Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Als der Einsatz gegen 17 Uhr beendet war, sagte Sebastian Blech: „Es handelte sich um ein Gasauto, deshalb sind keine Stoffe ausgelaufen.“ Schlussendlich übernahmen die Kameraden selbst die Bergung. „Wir haben das Fahrzeug aufgerichtet und mit einer Seilwinde rausgezogen“, so Einsatzleiter Blech. Die Straße war von 14.30 Uhr bis gegen 15 Uhr voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. „Während der Bergung mussten wir sie noch einmal voll sperren“, ergänzte er. Um den Abtransport des Wagens habe sich ein Abschleppunternehmen gekümmert.

