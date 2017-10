Kopfschmerzen durch marode Straßen und Parkplatzmangel Schlechte Infrastruktur, Staus: Elbhangbewohner diskutieren mit dem Baubürgermeister.

Viel Verkehr am Ullersdorfer Platz. © Christian Juppe

Zwanzig Jahre, um das Parkplatzproblem am Elbhang zu lösen? Für die Anwohner ist das nicht nur schwer nachvollziehbar, sondern auch ein sehr emotionales Thema. Unter dem Motto „Was ist los am Elbhang?“ lud die SPD am Montagabend Bürgerinitiativen und Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Bündnis 90/Die Grünen) nach Loschwitz ins Ortsamt ein. Was beschäftigt die Anwohner?

Staus am Ullersdorfer Platz in Bühlau

Das Thema ist ein Dauerbrenner – seit etwa 20 Jahren. Die Bürger ärgern sich über Staus und Parkplatzmangel. Es gibt verschiedene Vorschläge, die Abhilfe schaffen sollen – eine Gleisschleife östlich der Rossendorfer Straße und ein Park & Ride-Platz ist die von vielen bevorzugte Variante. Entscheidungen stehen noch aus. Auch ist noch unklar, aus welchem Topf die Finanzierung kommen wird.

Sperre an der Eschdorfer Straße

Dieser Weg war lange öffentlich zugänglich – bis eine Scheune brannte und drohte, einzustürzen. Die Ruine ist weg, doch der Weg wurde nicht wieder freigegeben. Es ist unklar, ob dieser in Privatbesitz oder in öffentlicher Hand ist.

Marode Straßen: Körnerweg

„Kopfschmerzen und Brechreiz“ rufe dieser Weg hervor, beklagt ein Dresdner Radfahrer. Hier soll ausgebessert werden: Der Bau soll in den kommenden Tagen beginnen, weiß Schmidt-Lamontain.

Parkplatzmangel in Loschwitz

Die Bürger sehen deutlichen Handlungsbedarf. Das Parken ist an der Elbuferkante verboten – das Verbot wird missachtet. Schmidt-Lamontain erklärt, dass es zwei Parkraumuntersuchungen gab. Diese jedoch haben keinen Bedarf ergeben. Die Studie empfiehlt: Der Parkplatz an der Fidelio-F.-Finke-Straße soll erweitert werden und die Parkgebühren angehoben werden.

Keine Post auf dem Weißen Hirsch

Die Bewohner sind mit der Infrastruktur ihres Stadtteils unzufrieden. Sie wünschen sich eine Post und eine Sparkassenfiliale. Auch die kaputten Straßen empfinden sie als großes Problem. Wenn doch einmal gebaut wird, fühlen sie sich nicht genügend informiert. Schmidt-Lamontain erklärt, dass dies an den oft spontanen Fördermittelbewilligungen liege. (the)

zur Startseite