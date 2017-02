Kopfsache Derbysieg Die Dresdner treffen beim 4:1 in Aue dreimal nach Standards – der Trainer ist trotzdem ein bisschen verärgert.

Stefan Kutschke (r.) versucht nach seinem Tor zum 3:0 gegen Aue, dem Mannschaftskollegen Jannik Müller zu entkommen. Dem 23-Jährigen hatte der Stürmer 23 Minuten zuvor das 1:0 mit einem wuchtigen Kopfball vorbereitet. © Robert Michael

Wütend wirft Uwe Neuhaus eine Wasserflasche in die Ecke, er schreit, gestikuliert und ist tatsächlich „schon ein bisschen verärgert“, wie er sagt. Dabei hat der Trainer von Dynamo Dresden allen Grund, zufrieden zu sein. Mit dem Ergebnis sowieso. 4:1 gewinnen die Schwarz-Gelben das Derby in der 2. Fußball-Bundesliga bei Erzgebirge Aue, beenden fast 21 Jahre nach dem letzten Sieg im Lößnitztal den Auswärtsfluch gegen den sächsischen Rivalen. Ihre Dominanz grenzt an eine Vorführung.

Eine Halbzeit lang sieht Neuhaus ein „nahezu perfektes Spiel“ seiner Mannschaft „mit einer brutalen Effektivität bei Standardsituationen“. Irgendwann kann es Stefan Kutschke selbst kaum noch glauben. „Für mich war es schon merkwürdig: Jetzt stehst du schon das dritte Mal blank“, erzählt der Stürmer. „Du hast dich gefreut: Wieder Ecke, vielleicht klappt es wieder.“

Und wie es klappt. Beim ersten Mal pariert Aues Torwart Martin Männel zwar seinen Kopfball, aber Jannik Müller staubt zum 1:0 ab. Später trifft Kutschke direkt aus Nahdistanz und völlig ungestört zum 3:0 und 4:0, was Sportdirektor Ralf Minge schmunzelnd kommentiert: „Er hat sich gut bewegt.“ Das naive Abwehrverhalten der Erzgebirger ist die eine Seite, Dynamos akribische Vorbereitung die andere – und der Derbysieg vor allem Kopfsache. „Wir wussten, wo wir die Bälle hinspielen müssen“, erklärt Kutschke. „Man hat gesehen, dass wir uns damit beschäftigt haben.“ Dabei waren die Standards in dieser Saison noch keine herausragende Qualität der Dresdner, zuletzt wurde es nach einem ruhenden Ball kaum noch gefährlich. „Bei der Körpergröße, der Dynamik und Wucht, die wir haben, muss dabei mehr rausspringen“, findet auch Marco Hartmann. Doch ein Gegner wie Aue, „die im Raum verteidigen und eigentlich alle einen Kopf kleiner sind als wir“, kam ihnen gerade recht, um dieses Manko zu beheben. „Da muss es genauso laufen“, meint der Kapitän.



Dynamo hat jedoch nicht nur die Lufthoheit, sondern spielt den Gegner buchstäblich an die Wand. Mustergültig der Konter zum 2:0. Andreas Lambertz „tunnelt“ sogar Mitspieler Aias Aosman, der Ball kommt zu Niklas Kreuzer – und der zieht aus elf Metern ab. Ein Tor mit Ansage, denn nach seinem 24. Geburtstag am Montag und der Vertragsverlängerung am Donnerstag hatte er bei der Pressekonferenz am Freitag ein Tor als krönenden Abschluss der Woche angekündigt. „Versprochen ist versprochen“, sagt er mit breitem Grinsen.



45 Minuten lang überrollt Dynamo den Gegner, ist es ein Klassenunterschied. Auf der Baustelle Erzgebirgsstadion wird es unruhig. Während die mitgereisten Dynamo-Fans feiern, skandiert der lila-weiße Anhang, der sonst jede Grätsche bejubelt: „Aue erwache!“ und „Wir woll’n euch kämpfen sehen!“ Und sogar: „Wir ham die Schnauze voll!“ Die Höchststrafe ist jedoch das demonstrative Schweigen nach der Pause. Dabei hatte der Stadionsprecher vorab noch angekündigt, man wolle „mit einem Sieg unterstreichen, wer die klare Nummer eins in Sachsen ist“. Dieser Anspruch war nun weder durch die Tabelle noch durch den Zwischenstand gedeckt, und es gab zunächst keinerlei Anzeichen, dass sich daran etwas ändern könnte.

Das Dynamo-Zeugnis: Kutschke ragt heraus zurück 1 von 15 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Bei ein paar hohen Eingaben souverän und beim Elfmeter in der richtigen Ecke, sonst kann der Torwart den Sonnenschein im Lößnitztal genießen. Niklas Kreuzer: Note 2: Bleibt in der Startelf – und rechtfertigt das: Eine Vorlage, ein Tor. Nach der Pause allerdings weniger präsent und aktiv im Vorwärtsgang. Giuliano Modica: Note 3: Beinahe hätte auch der Innenverteidiger getroffen, aber Männel pariert (32.). Macht defensiv eine grundsolide Partie. Jannik Müller: Note 2: Sein erstes Zweitliga-Tor ist sein zweites für Dynamo. Steht nach dem Abpraller richtig – und agiert abgeklärt im Abwehrzentrum. Philip Heise: Note 3: Beginnt nervös oder übermotiviert, sogar ein Einwurf landet beim Gegner. Gewinnt aber an Sicherheit und bringt die Ecke zum 3:0. Marco Hartmann: Note 3: Am Sonnabend 27 geworden ist der Kapitän so etwas wie die tragische Figur: Elfmeter verursacht, fünfte Gelbe Karte bekommen. Niklas Hauptmann: Note 2: Auch wenn nicht jeder Pass ankommt: Was er am Ball kann und wie er das Spielgerät behauptet – das ist herausragend. Andreas Lambertz: Note 3: Der Routinier kehrt zurück in die Startelf, soll mit seiner Erfahrung Ruhe reinbringen. Der Plan geht auf. Aias Aosman: Note 3: Spielt einen verkappten Rechtsaußen, fällt aber vor allem als Strippenzieher im Zentrum positiv auf. Marvin Stefaniak: Note 3: Beteiligt sich am Vorlagenfestival von der Ecke, gehört sonst aber eher zu den unauffälligen Dynamos, auch nach dem Wechsel. Stefan Kutschke: Note 1: Vier Kopfbälle, drei Tore, davon zwei direkt – die Trefferquote des Stürmers stimmt. Aber auch sonst ein Aktivposten. Erich Berko: Note 3: Soll noch mal für Schwung sorgen, was er auch versucht, ohne selbst torgefährlich zu werden. Pascal Testroet: Note 3: Er kommt spät – und zu seiner Chance. Stark, wie er Männel umspielt, trifft dann aber das Außennetz. Bei seinem Treffer steht er tatsächlich im Abseits. Nicht zu bewerten: Fabian Müller. (SZ/-ler)

Elfmeter hilft Aue wenig

Dynamo hat auch nach der Pause alles im Griff, ist jedoch nicht mehr so zielstrebig und Aue weniger fehlerhaft. Zudem hilft Schiedsrichter Manuel Gräfe den Gastgebern ein wenig auf die Füße. Hartmann trifft den Ball und berührt dabei Mario Kvesic leicht. Für Dynamos Zweikämpfer Nummer eins ist das „gar kein Zweikampf, so dezent, wie ich in die Situation gehe“. Strafstoß gibt es trotzdem, und den verwandelt Dimitij Nazarov zum, nein, Ehrentreffer kann man bei dem Ergebnis wohl nicht sagen. Mario Kvesic trifft zwar noch den Pfosten, aber wie Andreas Lambertz meint: „Vier Tore holst du so schnell auch nicht mehr auf, so doof sind wir dann auch wieder nicht.“

Links zum Thema Jetzt die Dynamo-Spieler bewerten

Neuhaus würde trotzdem am liebsten „den Mantel des Schweigens über die zweite Halbzeit hängen“. Was den Trainer – gelinde gesagt – verwundert, wieso die Spieler „die Freude am Spiel, am Ergebnis, an der Sensation“ scheinbar verloren haben. Lambertz versucht eine Erklärung. Das sei schwierig zu steuern, meint der Routinier. Lambertz: „Du führst zur Halbzeit 4:0, sagst auch noch: Jungs, jetzt dürfen wir nicht nachlassen! Aber irgendwie wirst du unbewusst doch etwas lockerer.“

Rücksicht auf Aue und die prekäre Situation beim Mitaufsteiger und Tabellenletzten spielt dabei sicher keine Rolle. „Mit unserer Qualität musst du Aue 45 Minuten lang einfach laufen lassen“, meint Hartmann. „Wenn wir es gut machen, kriegen die in der zweiten Halbzeit Depressionen.“ Auch so hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können. Männel und der Pfosten verhindern Kutschkes dritten Treffer. „Das wäre wohl ein bisschen zu viel gewesen“, sagt der Torjäger. Weil auch der eingewechselte Pascal Testroet nur das Außennetz trifft, fällt der Sieg mit dem 4:1 noch eher zu knapp aus. „Wollen wir mal nicht das Haar in der Suppe finden“, meint Minge dann aber versöhnlich.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler in Aue!





zur Startseite