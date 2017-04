Kopfrechnen nach Stromausfall Wegen eines Kabelschadens waren elf Trafostationen defekt. Löbauer Händler hatten dadurch einige Probleme.

Licht aus, Kerze an. Aber zum Glück war es am Mittwochnachmittag beim Löbauer Stromausfall noch nicht so dunkel. Sehen konnte man auch ohne Kerzenlicht. Foto: dpa © dpa-tmn

Plötzlich ist es zappenduster gewesen. Bei Bauarbeiten am Neumarkt hat die zuständige Baufirma beim Baggern ein Stromkabel im Erdboden übersehen und mit der Baggerschaufel gekappt. Zahlreiche Löbauer haben daraufhin auf Strom aus der Steckdose verzichten müssen.

Wie Joachim Neumann, Geschäftsführer der Löbauer Stadtwerke mitteilt, hat der Kabelschaden die halbe Stadt lahmgelegt. „Insgesamt waren elf Trafostationen vom Ausfall betroffen“, so Neumann. Ab der Güterstraße über die Innenstadt, den Töpferberg bis hin in den Stadtteil Süd ist der Stromausfall zu spüren gewesen. Wie viele Haushalte letztendlich auf Fernsehen, Wasserkochen oder Wäsche waschen haben verzichten müssen, haben die Stadtwerke am Donnerstag noch nicht mitteilen können. „Die Anzahl der betroffenen Haushalte wurde bisher nicht ermittelt“, teilt Joachim Neumann mit.

Nach der Störung haben die diensthabenden Techniker des Energieversorgers umgehend ihre Arbeit aufgenommen, damit es in den betroffenen Haushalten und Geschäften schnell wieder hell wird. Zehn der elf ausgefallenen Trafostationen seien nach rund 30 Minuten wieder am Stromnetz gewesen. Eine Station habe nach rund einer Dreiviertelstunde wieder ihren Dienst verrichtet, so Neumann. „Die Versorgung wurde durch Umschaltungen wiederhergestellt“, erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke.

Besonders Gewerbetreibende haben während der Zeit ohne Strom improvisieren müssen. Das haben Nutzer auf der Facebook-Seite der SZ mitgeteilt. Im Kaufland seien neben der Rolltreppe zum Beispiel auch einige Kassen ausgefallen, sodass man nur zwischen zwei funktionierenden Kassen habe wählen können, wie eine Facebook-Nutzerin schreibt. Beim Bäcker im Foyer des Kauflandes hätten die Mitarbeiterinnen sogar ganz auf elektronische Hilfe verzichten und die Einkäufe der Kunden im Kopf zusammenrechnen müssen.

Stromausfälle wie am Mittwoch können jederzeit wieder passieren. Gerade bei aufwendigen Bauarbeiten. Bei Störungen sind dann die Löbauer Stadtwerke erster Ansprechpartner. Ist zu später Stunde der Strom weg und in der Geschäftsstelle der Stadtwerke niemand mehr zu erreichen, können über die sogenannte Störungshotline Ausfälle gemeldet werden. „Diese Anrufe werden an den verantwortlichen Diensthabenden weitergeleitet, der die erforderlichen Maßnahmen einleitet“, so Joachim Neumann.

