Kopf oder Qual? An jeder Laterne lächeln Kandidaten. Macht das Hinschauen Lust aufs Wählen? Überhaupt nicht, sagt eine Fachfrau, und spricht von „Katastrophe pur“.

Die Bundeskampagne der SPD setzt auf eine klare Übersichtlichkeit. Das zeigt sowohl der Kanzlerkandidat Martin Schulz hier auf einem Plakat in seiner Heimatstadt Würselen, wie auch der Direktkandidat der Sozialdemokraten im Landkreis Klaus Wolframm. © dpa

Ines Kummer macht sich rar, zumindest im Wahlplakatespalier am Straßenrand. Erst kürzlich hat die bündnisgrüne Frontfrau aus Freital mit dem Plakatieren für die Bundestagswahl an diesem Sonntag angefangen. Dass ihre Konkurrenz schon seit Wochen die Lufthoheit über den Bürgersteigen behauptet, kümmert sie wenig. Sie ist gegen diese „Materialschlacht“, vor allem aus ökologischen Gründen. Fünfzig Doppelplakate reichen ihr für den ganzen Landkreis. Die Wahl, sagt sie, wird sowieso nicht am Laternenpfahl entschieden.

Was nützten Wahlplakate, wenn die Leute nur noch aufs Handy gucken? Ist das Plakatieren ein Ritual von gestern? Keineswegs, sagt Ulrike Lerchl, Chefin der Kommunikationsagentur Oberüber Karger in Dresden. Plakate wirken, sagt sie, aber oft im Unterbewusstsein. Auch wenn man sie nervig findet, sie zu ignorieren glaubt: In der Wahlkabine, beim Lesen der Kandidatennahmen, tauchen die Gesichter wieder auf. Und dann spielt es durchaus eine Rolle, ob sie sympathisch und überzeugend wirken, oder nicht, vor allem für diejenigen Wähler, die unentschlossen sind.

Ulrike Lerchls Agentur, wie die Sächsische Zeitung zur DDV-Mediengruppe gehörig, zählt zu den dienstältesten sächsischen Fachfirmen in Sachen Kommunikation und Marketing. Das Unternehmen kennt sich auch mit politischen Kampagnen aus. Die meisten aktuellen Wahlplakate findet die Agenturchefin scheußlich. Zwar seien die Großformate mit der Bundesprominenz meist sehr ansprechend aufgemacht. Doch werde die Qualität nicht bis zur lokalen Ebene durchgehalten. Vieles wirke da gewollt, aber nicht gekonnt. Den Verantwortlichen sei offenbar die Bedeutung von Plakaten nicht bewusst.

Die Redaktion hat die Probe aufs Exempel gemacht und die Wahlplakate der Direktkandidaten im Landkreis zur Begutachtung an die Expertin geschickt. Das Urteil: „Katastrophe pur!“ Dass der Notenschnitt nicht unter 4 rutscht, liegt ausgerechnet am „Gut“ für AfD-Star Frauke Petry, die mit ihrem neugeborenen Sohn posiert. Handwerklich mit Abstand das beste Plakat, findet Ulrike Lerchl, rügt aber zugleich Petrys Tabubruch: „Für die Nummer mit dem Baby sollte man ihr eine 6 geben.“

zur Startseite