Kopf-an-Kopf-Rennen in Weißwasser Um Mitternacht stand noch nicht fest, wer Oberbürgermeister bleibt oder wird: Torsten Pötzsch oder Rico Jung?

Ab 18 Uhr wurden auch in der Froboeß-Grundschule die Stimmen ausgezählt. Gegen Mitternacht stand noch nicht fest, wer künftig in Weißwasser das Sagen hat. © Rolf Ullmann

Am Nachmittag reißt der graue Himmel am Wahlsonntag wider Erwarten doch noch für kurze Zeit auf. Jetzt wagen sich auch einige Spaziergänger mehr auf die Straßen der Innenstadt von Weißwasser. Auch die Fans der Lausitzer Füchse machen sich auf den Weg zur Eisarena. Sie alle laufen vorüber an den Bildern und Losungen, die für die Wahl des Bundestages und für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Weißwasser werben. Nur wenige werfen noch einen Blick darauf.

Anders als einige Plakate der Bundestagswahl sind die Werbebotschaften der beiden Kandidaten Torsten Pötzsch und Rico Jung nicht beschädigt oder bemalt. In wenigen Stunden wird im Ratsaal der Stadtverwaltung die Antwort auf die Frage gegeben, wer als erster Mann der Stadt in den nächsten sieben Jahren im markanten Gebäude am Markt das Sagen haben wird. Die Weißwasseraner haben in der Mehrzahl bis zu den späten Nachmittagsstunden bereits ihren Stimmzettel in die Wahlurne geworfen. Stefan Domel, der mit Frau und Kind einen Spaziergang unternimmt, ist sich sicher: „es wird ein Kopf an Kopf-Rennen mit einem sehr knappen Ergebnis“. Eine junge Frau, die seit einem Jahr in Weißwasser lebt, aber ihren Namen nicht veröffentlicht haben möchte, ist der Meinung, „von mir aus soll Torsten Pötzsch die Wahl gewinnen. Dann hat er die zweite Chance im Amt. Packt er es nicht, dann können wir ihn ja dann in sieben Jahren abwählen.“

Langer Abend für alle

Die Zeiger der Uhren rücken unaufhaltsam auf 18 Uhr vor. Wenige Minuten vor dem Schließen der Wahllokale streben eine ältere Dame sowie ein junges Pärchen mit schnellen Schritten zur Grundschule Friedrich Froboeß. Mit dem Wahlkreis 7 hatte hier eines von den insgesamt acht Wahllokalen in der Stadt Weißwasser sein Domizil gefunden. In einem weiteren Wahllokal in Weißkeißel gaben die Einwohner der Gemeinde ihre Stimmen ab. Punkt 18 Uhr verkündet Wahlleiter Detlef Krahl das offizielle Ende der Wahlhandlungen. Unmittelbar danach werden die Tische zusammengeschoben und die Stimmzettel zu Zehnerhäufchen sortiert. Bundestags- und Oberbürgermeisterwahl werden parallel ausgezählt.

Ab 19.30 Uhr trudeln die ersten Ergebnisse ein. Nachdem die Zahlen aus vier von acht Wahllokalen vorliegen, deutet sich ein knapper Sieg des Herausforderers Rico Jung an. Mit 50,3 Prozent der Stimmen liegt der Kämmerer vor dem amtierenden Oberbürgermeister. Mit den Stimmen aus dem fünften Wahllokal ändert sich das Bild ein wenig – jetzt liegt Pötzsch mit 50,3 Prozent vor Jung.

Der Amtsinhaber und seine Partnerin verfolgen die Auszählung im Ratssaal äußerlich gelassen. Sein Herausforderer ist nicht die ganze Zeit im Raum, lässt sich aber immer mal sehen. Torsten Pötzsch behauptet seinen leichten Vorsprung, bis kein Wahlzettel vom gestrigen Sonntag mehr ungezählt auf dem Tisch liegt. Gewonnen hat er aber noch nicht, denn es fehlen noch die Stimmen der rund 2 000 Briefwähler. Sie werden nach 22 Uhr ausgezählt. Das zieht sich bis gegen Mitternacht hin – und damit bis nach dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe.

Spannender Ausgang

So ist es für alle ein langer Abend – für die Wahlhelfer und auch für die beiden Kandidaten um den begehrtesten Stuhl im Weißwasseraner Rathaus.

