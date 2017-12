Tischtennis – 2. Bezirksliga Kopf-an-Kopf-Rennen Mit dem Döbelner SV und dem TTV Elbe Dresden IV liegen zwei Teams gleichauf.

Matthias Stengel vom Döbelner SV ist nach der Partie gegen Frankenberg fünf Einzel ungeschlagen. © J. Schreiber

Döbeln. Eine Dramaturgie nach Maß. Der Döbelner SV hat am vorletzten Hinrunden-Spieltag gegen den SV Turbine Frankenberg klar mit 13:2 gewonnen. Dadurch sind die Muldenstädter mit 16:0 Punkten Tabellenzweiter. Vor ihnen rangiert noch der TTC Elbe Dresden IV. Der ist ebenfalls ausgestattet mit einer lupenreinen Weste von 16:0 Zählern, aber auch mit dem besseren Spieleverhältnis. Umso spannender wird es am letzten Spieltag der Hinrunde, denn dann treffen die beiden Meisterschaftsaspiranten direkt aufeinander.

Der überzeugende Auftritt der Döbelner gegen Frankenberg brachte die früheren Kreisstädter nicht viel näher an die Dresdner heran. Denn diese schnitten bei der HSG Mittweida mit 12:3 nur unwesentlich schlechter ab. Damit wird sich erst am zweiten Advent-Wochenende entscheiden, wer als Herbstmeister durchs Ziel geht. Den Elbestädtern würde ein Remis reichen. Die Döbelner dagegen müssen gewinnen, wollen sie den aktuellen Spitzenreiter vom Thron stoßen. So einfach wie gegen Frankenberg wird es jedenfalls nicht. Denn den Tabellenneunten plagen derzeit akute Abstiegssorgen. Und diese sind nach dem Spiel beim Döbelner SV nicht besser geworden. Selbst aus der Tatsache, dass die Gastgeber mit Ersatz auflaufen mussten, konnten die Frankenberger kein Kapital schlagen.

Auf Döbelner Seite fehlte mit Jens Krause immerhin die erfolgreiche Nummer drei. Mit 7:0 führte der Tabellenzweite bereits, ehe die Gäste überhaupt ihre erste Möglichkeit zu einer Resultatsverbesserung nutzen konnten. Zuvor gelang Michael Heinich in seinem ersten Einzel das Kunststück, einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg zu verwandeln. Beim Stand von 7:2 hatte der Tabellenvorletzte aber sein gesamtes Pulver bereits verschossen. Der entscheidende neunte Punkt ging auf das Konto von Matthias Stengel, der nun schon zwei Spieltage beziehungsweise fünf Einzel in Folge ungeschlagen ist. (DA/jsc)

Döbelner SV – SV Turbine Frankenberg 13:2

Döbelner SV: T. Dathe, Stengel, Heinich, Scholz, Stein, B. Richter

