Kopf-an-Kopf-Rennen Wie während der gesamten Saison: Zwischen den Döbelnern und den Dresdnern geht es ganz knapp zur Sache.

DSV-Spieler Torsten Dathe in Aktion. Neben zwei halben Punkten in den Doppeln konnte er einen Zähler im Einzel zum Sieg beisteuern. © André Braun

Das ist nichts für schwache Nerven. Ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen liefert sich die Mannschaft des Döbelner SV bereits seit der gesamten Saison mit dem TTC Elbe Dresden II. Am vergangenen Wochenende konnten sich die Mittelsachsen nun etwas weiter absetzen. Mit einem knappen 9:7-Erfolg im direkten Duell der beiden Tabellennachbarn bauten die Döbelner ihren Vorsprung auf vier Punkte aus. Bei einer Niederlage in diesem vorentscheidenden Spiel wären die Elbestädter an den DSV-Herren sogar vorbeigezogen.

Schon im Hinspiel gingen beide Mannschaften als Tabellennachbarn ins Rennen. Auch diesen Vergleich konnten die Döbelner hauchdünn mit 9:7 für sich entscheiden. Der Sieg vor reichlich drei Monaten bildete die Grundlage für den Zwei-Punkte-Vorsprung zur Winterpause. Mit dem Erfolg am Sonnabend sollte den früheren Kreisstädtern dieses Kunststück auch zum Ende der Saison gelingen.

Für Olaf Dathe hatte diese Begegnung eine ganz besondere Bedeutung. Denn die erste Partie beider Mannschaften Ende Oktober 2016 war gleichzeitig vorerst die letzte für den 50-Jährigen in der laufenden Meisterschaft gewesen. Anschließend zog er sich eine schwere Verletzung zu und musste für mehrere Wochen pausieren. Doch nun feierte er ausgerechnet gegen den TTC Elbe Dresden II sein Comeback.

Die Entscheidung in dieser Partie fiel sprichwörtlich erst im letzten Moment. Denn über die gesamte Spielzeit hinweg konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. Über die Stationen von 3:3, 4:4 und 5:5 stand es kurz vor dem Ende der Begegnung 7:7. Das letzte Einzel ging dann wieder an die Gastgeber, sodass diese mit einem knappen Vorsprung dem Abschlussdoppel entgegensahen. Doch dazu kam es nicht. Die Gäste traten aufgrund einer Verletzung nicht mehr an, wodurch die Döbelner diese Partie etwas glücklich mit 9:7 gewannen. (DA/jsc)

Döbelner SV - TTC Elbe Dresden II 9:7

Döbelner SV: Alexander (1), T. Dathe (2), Käseberg (1), O. Dathe (2), Schulz (1), Stengel (2).

