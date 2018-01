Kooperationsvertrag unterzeichnet Der Bischofswerdaer FV und der Königswarthaer SV blicken gemeinsam in die Zukunft.

BFV-Präsident Jürgen Neumann (rechts) und der KSV-Vereinsvorsitzende Daniel Eichler bei der Vertragsunterzeichnung. © PR

Fußball. Die konzeptionelle und strategische Planung des Bischofswerdaer FV 08 wird in Form einer Kooperation mit dem Königswarthaer SV fortgesetzt. Darauf einigten sich die Vereinsvorsitzenden Jürgen Neumann (BFV) und Daniel Eichler (KSV). Damit blicken beide Vereine in eine gemeinsame Zukunft. Die Bischofswerdaer möchten ihre erste Männermannschaft nach den Erfolgen in der Oberliga Süd dauerhaft in der Regionalliga Nordost etablieren.

Der Königswarthaer SV spielt aktuell in der Kreisoberliga, plant jedoch mittelfristig den Aufstieg in die Landesklasse und strategisch den Aufstieg in die Landesliga. Bei der Erreichung der sportlichen Ziele ergeben sich nun Schnittmengen zwischen beiden Vereinen, die von der Partnerschaft profitieren wollen. Da der BFV nicht die finanziellen Ressourcen hat, um eine eigene zweite Mannschaft in der Landesliga zu etablieren, soll der KSV in Zukunft diese Rolle in Kooperation einnehmen und als „Farmteam“ fungieren. Bischofswerda benötigt zur Untersetzung seines Leistungsziels Regionalliga mindestens eine zweite Mannschaft im Landesligabereich.

Spieler des Bischofswerdaer FV, die aufgrund verschiedenster Umstände wenig Spielpraxis haben, sollen diese beim KSV erhalten. Daber verpflichtet sich der Königswarthaer SV, diese Spieler in seinen Punktspielen einzusetzen und ihnen die benötigte Wettkampfpraxis zu verschaffen. Falls der KSV talentierte Spieler entwickelt, die Oberliga- beziehungsweise Regionalligatauglich sind, werden diese Spieler ablösefrei an den BFV delegiert.

Um diese Ziele zu erreichen, verfolgen beide Vereine eine gemeinsame Philosophie, Trainingsmethodik und gleiche Spielsysteme. Die Inhalte werden vom Bischofswerdaer FV vorgegeben und durch den KSV übernommen. Die Trainingsmethodik und verschiedenen Spielsysteme sollen dabei in beiden Vereinen – beginnend mit dem Großfeldbereich – aber auch teilweise im Nachwuchsbereich umgesetzt werden. Darüber hinaus vereinbarten der BFV und der KSV gemeinsame Aktivitäten und Maßnahmen in den Bereichen Trainerweiterbildung, Schiedsrichterausbildung, Sponsorenbetreuung und Nachwuchsarbeit. (pr)

