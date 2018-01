Kooperation beim Begegnungscafé Weinböhlaer und Coswiger Helfer arbeiten noch enger zusammen.

„Wir als freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, die uns auch ein Stück weit entlastet und Freiräume für unsere weiteren Projekte, wie unsere Kochschule oder die Lesereihe schafft“ – Sven Böttger, Sprecher der Initiative Coswig – Ort der Vielfalt. © Klaus-Dieter Brühl

Coswig. Der Verein Weinböhla hilft e.V. und die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt starten mit einem Kooperationsprojekt ins Jahr 2018. Ab Januar verlegen die Weinböhlaer das Begegnungscafé nach Coswig, erhalten so für Kommunen und Vereine dieses attraktive Angebot, sagt Sven Böttger, Sprecher der Initiative Coswig – Ort der Vielfalt.

Er nennt es das erste gemeinsame Projekt in dieser Form, aber nicht das Letzte, das beide Vereine für 2018 planen. Mit der Schließung des Weinböhlaer Heims haben die Helfer dort ein Stück ihrer Aufgaben verloren und wollen sich mit der Kooperation auch weiter in die Flüchtlingsarbeit im Landkreis einbringen. Seit 10. Januar wird das Begegnungscafé aller zwei Wochen federführend durch die Freunde betrieben. „Wir als Coswiger freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, die uns auch ein Stück weit entlastet und Freiräume für unsere weiteren Projekte, wie unsere Kochschule oder die Lesereihe schafft“, so Sven Böttger.

Aller zwei Wochen mittwochs, 17 bis 19 Uhr, machen die Weinböhlaer im Stadtteilladen L 29, Lindenauer Straße 29, ihr Angebot. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so sich übers Internet fit zu machen, Spiele zu spielen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen bei Kaffee, Tee und selbst gebackenen Kuchen. Nächstes Café: am 24. Januar. (SZ)

