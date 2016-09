Konzerterlös ist für Spielplatz Kinder und Jugendliche musizieren gemeinsam. Sie hoffen auf viele Spenden.

Hohnstein. Die Philippus-Kirchgemeinde Lohmen und der Kinder- und Jugendförderverein RaZeHo laden am 22. Oktober um 17 Uhr zu einem Konzert in die Kirche Rathewalde ein. Darüber informiert Holger Lischke von der Kirchgemeinde. Bei dem Konzert werden Rathewalder Kinder und Jugendliche zugunsten der Projekte des Fördervereins musizieren. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird jedoch gebeten. Von dem Geld soll der Kinder- und Jugendförderverein unterstützt werden. Dieser ist neu und gründete sich aus dem Förderverein des Kindergartens in Rathewalde. Dessen Ziel war es, den Erhalt des Kindergartens zu sichern. Das ist geglückt. Deshalb wollen sich die Mitglieder jetzt neuen Aufgaben zuwenden (SZ berichtete). Der Name des RaZeHo steht für Hohnsteins Ortsteile Rathewalde, Zeschnig und Hohburkersdorf. Ziel des Vereins ist es, in den nächsten Jahren die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den Ortsteilen zu verbessern.

Bereits als Förderverein Kindergarten Rathewalde kümmerten sich die Vereinsmitglieder um den Spielplatz in Rathewalde. Der wird vom Kindergarten genutzt, ist aber auch öffentlich. Einige der Spielgeräte waren kaputt und mussten abgebaut werden. Der Erlös des Jugendkonzertes soll deshalb vor allem auch dafür verwendet werden, die in der Spielgeräteausstattung zu verbessern. Natürlich freut sich der Verein auch außerhalb des Konzertes über Spenden, denn er hat noch ein weiteres Ziel. Im Gespräch ist die Nutzung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses. Allerdings müsste der Verein für die Betriebskosten aufkommen.

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendförderverein gibt es im Internet.

