Konzerte umrahmen Marktsaison 2017 Mehrere Tausend Besucher kamen in diesem Jahr auf die Bauernmärkte. Der Förderverein ist zufrieden.

Auf den Bauernmärkten in Klosterbuch können Gäste seit Jahren regelmäßig von März bis September fündig werden. An diesem Sonnabend findet der elfte und letzte Markt in diesem Jahr statt – und in der Adventszeit sind die mehr als 70 Händler natürlich auf Weihnachten eingestellt: Wer keine exklusiven Weihnachtsprodukte anbietet, wartet zumindest mit Dekoration auf oder trägt eine Weihnachtsmütze.

Ganz weihnachtlich und besinnlich geht es auch bei Helga Radtke und Uta Seyfert von den Harthaer Klöppelfröschen zu. In aller Ruhe sitzen sie da und hantieren mit einem Kissen als Unterlage und jeweils vier kleinen Klöppeln aus Holz. „Wir sind hier, um den Leuten dieses Handwerk vorzuführen“, sagt Helga Radtke. Was dabei entsteht, sind kleine weiße Schmuckstücke mit feinen Strukturen. Hervorragend geeignet für den Weihnachtsbaum. Die Klöppelfrösche, das sind zwölf Frauen, die sich jeden zweiten Sonntag zum Klöppeln treffen. Zum Jahresende sind sie neben dem Harthaer Weihnachtsmarkt auch auf dem Bauernmarkt vertreten. „Das ist ein schöner Markt, die Leute sind offen und freundlich“, sagt Helga Radtke.

Zufrieden mit dem Markt ist auch Sabine Patzelt vom Förderverein Klosterbuch: „Es war ein gutes Jahr, wir haben weiterhin eine gute Qualität, viele Händler und Besucher.“ Zwischen 2 000 und 3 000 Gäste lockt jeder Bauernmarkt jeweils nach Klosterbuch.

Die Termine werden auch im kommenden Jahr dieselben sein, versichert Sabine Patzelt. „Allerdings sind 2017 wieder ein Open Air Konzert zur Eröffnung sowie ein Benefizkonzert geplant.“ Auf den diesjährigen Bauernmärkten waren Konzerte ausgeblieben.

