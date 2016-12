Konzert zum Neujahr wird heiter

Das Neujahrskonzert der Gemeinde Bannewitz findet Anfang nächsten Jahres wieder in der Possendorfer Kirche statt. Dazu wird diesmal am 7. Januar, 15.30 Uhr, eingeladen. Einlass ist 15 Uhr. Das Neujahrskonzert steht diesmal unter dem Zeichen „Glücksbringer“ und wird musikalisch von Kathy Leen und dem Dresdner Ballhausensemble bestritten. Geplant ist ein Nachmittag mit „bekannten Melodien der 30er-Jahre und filigranem Wortwitz rund um die menschliche Gefühlswelt“. Der Eintritt für Erwachsene kostet neun Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen sechs Euro. Die Karten für das Konzert gibt es im Rathaus Possendorf und in der Possendorfer Fundgrube auf der Kastanienallee. (SZ/ves)

