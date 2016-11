Konzert-Premiere Der japanische Trompeter Kenji Takemori ist Sonntag in Radeberg zu erleben.

Kenji Takemori – Sonntag in der Radeberger Stadtkirche. © Facebook

Ein japanischer Musiker ist in der Radeberger Stadtkirche bisher noch nie aufgetreten. Bis Sonntag. Dann ist hier der japanische Trompeter Kenji Takemori zu erleben. Und das hängt mit einer spannenden Geschichte zusammen, wie Radebergs Kantor Rainer Fritzsch verrät.

Fritzsch wird dabei am Sonntag an der Orgel sitzen und Kenji Takemori begleiten, der hier dann gemeinsam mit Staatskapellen-Trompeter Mathias Schmutzler auftreten wird. Die beiden Trompeter kennen sich dabei bereits seit vielen Jahrzehnten. Denn Takemori hat zu DDR-Zeiten ein Jahr lang bei Star-Trompeter Ludwig Güttler in Dresden studiert – genau zu der Zeit, als Mathias Schmutzler Meisterschüler bei Güttler war. Schmutzler bot dem jungen Japaner an, mit in seine Dresdner Studentenbude zu ziehen, da bekanntlich damals Wohnraum in der Elbestadt knapp war.

Daraus wurde eine Freundschaft, die bis heute hält. Und so kommt Kenji Takemori regelmäßig nach Deutschland. Auch nach Dresden. Und Sonntag nun erstmals nach Radeberg. Zum Benefiz-Konzert für den Verein „MehrKlang“. Der Verein unterstützt die Kirchenmusik in Radeberg, die sich ja längst einen Ruf weit über Radeberg hinaus erarbeitet hat. Das soll so bleiben und das auch zu Eintrittspreisen, die sich jeder leisten kann, finden die Unterstützer. Deshalb fließen die Einnahmen vom Sonntag auch in künftige Projekte. Schirmherr des Vereins ist Mathias Schmutzler – was lag also näher, als den Besuch seines Freundes auch musikalisch zu nutzen. (SZ/JF)

Konzert Sonntag, 17 Uhr, in der Stadtkirche Radeberg, Eintritt sieben Euro, ermäßigt vier Euro. Um Spenden für den Verein Mehrklang wird gebeten.

zur Startseite