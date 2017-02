Konzert mit Roland Kaiser ausverkauft Nichts geht mehr: Das Open Air am Pfingstsonntag auf der Hutbergbühne wird voll.

Roland Kaiser kommt nach Kamenz. Tickets für das Open-Air-Konzert gibt es allerdings nicht mehr. © dpa

Wer es bislang nicht geschafft hat, sich Tickets zu beschaffen, der muss jetzt stark sein: Das Open Air mit Schlager-Star Roland Kaiser auf dem Kamenzer Hutberg ist restlos ausverkauft! Deutschlandweiter Vorverkaufsstart war am 19. August 2016. Bereits am Dienstag wurde der Ticket-Verkauf nun eingestellt. Auch im Kamenzer SZ-Treffpunkt sowie im Internet. Nichts geht mehr. Seitdem steht das Telefon nicht still. Doch der Veranstalter hat die Reißleine gezogen. Eine bis auf den letzten Platz ausverkaufte Hutbergbühne am Pfingstsonntag, den 4. Juni 2017, ist also vorprogrammiert.

Auch die vier Konzerte der „Kaisermania“ am Dresdner Elbufer sind rappelvoll. Roland Kaiser zieht eben nach wie vor ein riesiges Publikum an. Übrigens: Bereits 2011, 2012 sowie 2013 gastierte der Sänger auf dem Hutberg in der Lessingstadt. Feierte hier nach schwerer Lungenkrankheit sogar sein Comeback. Nach seinen Erfolgen der letzten Jahre und der gestiegenen Nachfrage für das Schlager-Kultevent ist die Vorfreude der Kamenzer groß. Veranstalter des Open Airs ist Semmel Concerts. Die Veranstaltungsagentur kennt die Hutbergbühne gut und hat hier schon zahlreiche Konzerte gefahren. (if)

