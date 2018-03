Konzert mit Appl‘ Juice fällt aus Die Veranstaltung an diesem Freitagabend im Schlesischen Tor in Görlitz findet nicht statt. Der Sänger ist erkrankt.

Die Band „Appl‘ Juice“ besteht seit über 30 Jahren. © S. Sander

Görlitz. Das Konzert mit der Band „Appl‘ Juice“ an diesem Freitagabend in der Gaststätte „Schlesischen Tor“ Görlitz fällt aus.“Der Sänger der Gruppe ist erkrankt und gewissermaßen stimmlos“ teilt Ulrich Wollstadt als Mitorganisator der Bandabende und Mitglied von „Fisherman’s Band“ mit. Die Gruppe vertrat „Appl‘ Juice“ bereits Anfang Februar krankheitsbedingt, doch dieses Mal fällt die Veranstaltung gänzlich aus. Das nächste Konzert im Rahmen der Reihe „Live Spezial Vol. 3“, die regionale Bands präsentiert, ist am 6. April, 21 Uhr. Am Start sind dann die „Moondogs“. Der Eintritt beträgt 8 Euro. (szo/tc)

