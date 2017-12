Konzert in der Klosterkirche Das Weihnachtskonzert in St. Marienthal heute Nachmittag wird vom Markersdorfer Singekreis gestaltet. Wer Lust auf andere Veranstaltungen hat, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

© Pawel Sosnowski/80studio.net

Das Weihnachtskonzert in der Klosterkirche von St. Marienthal hat Tradition. In diesem Jahr wird es erneut gestaltet vom „Singekreis Markersdorf“. Passend zum Anlass erklingen ab 16 Uhr weihnachtliche Weisen in der Klosterkirche. Im Repertoire des Chores sind auch religiöse Lieder und Gospels zu finden. Der Eintritt ist frei, um eine Spende Kollekte wird am Ausgang gebeten.

