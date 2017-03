Konzert im Dixiebahnhof fällt aus Kim Edgar tritt am Wochenende nicht in Weixdorf auf. Doch für April gibt schon neue Pläne.

Ein Konzert im Dixiebahnhof Weixdorf fällt aus, es gibt aber neue Pläne. © Willem gr. Darrelmann.

Das Konzert mit Kim Edgar am Sonnabend im Dixiebahnhof in Weixdorf fällt aus. Das teilt Simone Jenke vom Betreiberverein mit. Gründe für die Absage nannte sie nicht. Bereits gekaufte Tickets werden an den entsprechenden Vorverkaufkassen zurückerstattet.

Das nächste Konzert im Dixiebahnhof ist am Freitag, dem 7. April zu erleben. Dann stehen Alexander und Maximilian Blume auf der Bühne. Sie sind seit zehn Jahren gemeinsam musikalisch unterwegs und begeistern mit einer Mischung aus Blues, Boogie Woogie, Jazz und Songs von Stefan Diestelmann, dem „Blueskönig“ der ehemaligen DDR. Alexander Blume gehört zu den international bekannten und erfolgreichsten Vertretern der ostdeutschen Blues- und Jazzszene. Sein Sohn Maximilian hat beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt – 2012 und 2014“ in seiner Altersklasse den ersten Platz belegt. (SZ)

